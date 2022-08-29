Рада може збільшити видатки на оборону ще на 2 мільярди, – нардеп

Верховна Рада може найближчим часом внести зміни до державного бюджету України на 2022 рік з метою збільшення видатків на оборону, зокрема на Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Желєзняк.

"Не пройшло і двох тижнів, і знову парламент буде збільшувати видатки на оборону. Плюс 2 млрд грн на видатки для Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Джерело: внутрішні запозичення (у тому числі "друк")", – написав Желєзняк.

Відповідна правка внесена у законопроект №7681, який планується до розгляну на найближчому засіданні.

"Нагадаю, що тільки 15 серпня ми проголосували плюс 270 млрд грн на оборону", – додав він.

Раніше повідомлялося, що Рада спростила вилучення майна для потреб оборонно-промислового комплексу.