КРАІЛ не виявила підстав для анулювання ліцензії 1xBet через можливі зв’язки з Росією

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) не виявила підстав для анулювання ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (ТБК) на роботу букмекера 1xBet, якому приписують російських власників.

Про це йдеться в повідомленні КРАІЛ.

КРАІЛ ініціювала проведення перевірки достовірності відомостей у документах, поданих ТОВ "ТБК" для отримання ліцензій та направила відповідні запити до Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки України, Державної служби фінансового моніторингу України, а також Подільської окружної прокуратури міста Києва, що здійснює процесуальне керівництво у відповідному кримінальному провадженні за участю ТОВ "ТБК".

Законодавство про азартні ігри містить виключний перелік підстав для прийняття рішення про анулювання ліцензії, серед яких – документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата з боку держави, що здійснює збройну агресію проти України.

"Станом на сьогодні КРАІЛ не отримала жодного підтверджуючого документу від компетентних органів державної влади щодо наявності зв'язків ТОВ "ТБК" та власників бренду 1xBet із державою-агресором. Зважаючи на це, анулювання ліцензій за відсутності належного підтвердження буде порушенням законодавства з боку КРАІЛ", – сказано в повідомленні.

Одним із пріоритетних завдань КРАІЛ є забезпечення дотримання вимог законодавства організаторами азартних ігор, зокрема, щодо заборони здійснення управління над їх діяльністю з боку держави-агресора, у тому числі за рахунок опосередкованого впливу.

Таким чином, документальне підтвердження наявності контролю з боку РФ за діяльністю ТОВ "ТБК" стане підставою для невідкладного прийняття Комісією рішення про анулювання ліцензій.

Як повідомлялося, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей на своєму першому засіданні під час повномасштабної війни видала ліцензії на провадження букмекерської діяльності та на організацію азартних ігор в казино ТОВ "Твоя беттінгова компанія".

Пізніше президент Володимир Зеленський з огляду на на петицію, яка набрала необхідні для розгляду 25 тис. підписів на сайті президента, доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю із залученням правоохоронних органів опрацювати питання заборони роботи російського букмекера 1xBet в Україні

У петиції, зокрема наголошувалось на необхідності проведення Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей перевірки роботи російського оператора азартних ігор в Україні, який веде букмекерську діяльність через неліцензійний сайт 1xbet.com, а також блокування роботи цього сайту на територій України і анулювання ліцензій, виданих ТОВ "Твоя беттінгова компанія" на проведення букмекерської діяльності та діяльності онлайн-казино під російським брендом 1xBet.