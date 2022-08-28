За минулу добу в напрямку українських Дунайських портів пройшла рекордна кількість суден із початку війни

За минулу добу, 27 серпня, в напрямку українських Дунайських портів ("Ізмаїл", "Рені" та "Усть-Дунайськ") через гирло Бистре та румунський канал Суліна пройшли 11 суден, загальним обсягом 45 тис. тонн. Це рекордний показник з 24 лютого, початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури.

Зокрема, через гирло Бистре суднового ходу ріки Дунай – Чорне море пройшло 7 суден, а через румунський канал Суліна – 4.

"Із березня нам уже вдалось перевезти через Дунайські порти понад 4 млн тонн зерна – на даний момент це більше, ніж усіма іншими видами транспорту. Динаміка збільшення – суттєва. Якщо в березні наші порти обробляли на експорт тільки 16,5 тис. тонн агропродукції, то вже в липні показник склав майже 1,4 млн тонн", – заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

За його словами, за умови системних інвестицій та виконання програми з модернізації портів на Дунаї можливо збільшити їхню потужність до 25 млн тонн вантажів на рік.

Він додав, що вже стартував спільний проєкт Міністерства інфраструктури та ЄБРР щодо дослідження експортної логістики у Бессарабії.

"За два місяці ми отримаємо пропозиції для планування державних, державно-приватних та приватних інвестицій, міжнародних проєктів та проєктів за кошти міжнародних фінансових організацій", – зазначив Кубраков.

Нагадаємо, на початку липня гирло Бистре суднового ходу ріки Дунай — Чорне море стало доступне для проходу суден, які перевозять агропродукцію. Це відбулося завдяки звільненню Збройними Силами України острова Зміїний.

До цього захід в українські Дунайські порти був можливий винятково через канал Суліна, який проходить територією Румунії.