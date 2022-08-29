Боррель сумнівається в одностайній підтримці заборони на видачу віз для росіян
Міністри закордонних справ Європейського Союзу, які зустрінуться пізніше цього тижня, навряд чи одноголосно підтримають заборону на візи для всіх росіян.
Про це заявив у неділю австрійському телеканалу ORF високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, передає Reuters.
"Я не думаю, що розрив відносин з російським цивільним населенням допоможе, і я не думаю, що ця ідея матиме необхідну одностайність...Я думаю, що ми повинні переглянути те, як деякі росіяни отримують візи, їх не мають отримувати олігархи. Ми повинні бути більш вибірковими. Але я не за припинення видачі віз усім росіянам", – сказав він.
Угоду про спрощення візового режиму Європейський Союз і Росія ухвалили у 2007 році. Одразу після повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року було призупинено її частину щодо чиновників, дипломатів і бізнесменів.
Деякі країни, зокрема Чехія та Польщі, самостійно припинили видачу віз росіянам у відповідь на агресію РФ. В останні тижні в ЄС триває дискусія, чи не повинне таке рішення бути ухвалене на рівні всього блоку.
Країни Балтії, Польща та Фінляндія активно виступають за повне припинення видачі віз громадянам Росії в ЄС. Натомість Німеччина, залежні від туризму країни Південної Європи та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель виступили проти такого кроку.
Ранше міністр закордонних справ Чехії (яка нині головує в Раді ЄС) Ян Ліпавський запропонував включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти Росії.
До того він підтримав повну заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії, яку запропонували деякі країни ЄС.
Естонія не видає туристичні візи росіянам з весни. Наприкінці липня уряд Естонії затвердив заборону надавати російським громадянам тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в’їзд усім громадянам Росії.
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