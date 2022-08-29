У Туреччині зафіксували рекордний дефіцит торговельного балансу через зростання цін на енергоносії

Дефіцит торговельного балансу Туреччини в липні зріс до рекордного рівня на тлі зростання цін на енергоносії.

Про це пише Bloomberg.

Так, місячний розрив досяг $10,7 млрд. Цей показник перевищив медіанну оцінку в $10,6 млрд і є найвищим за всю історію спостережень з 1984 року.

За даними турецького статистичного агентства, за сім місяців 2022 року дефіцит становив $62,2 млрд, що на 143,7% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.



Турецька влада намагається прискорити зростання за допомогою м’якої монетарної політики, сподіваючись, що дешеві кредити знайдуть застосування у виробництві та експорті. Але підвищений рівень зростання кредитів і високий внутрішній попит також сприяли збільшенню турецького імпорту, збільшуючи попит на долари.



Щомісячний експорт минулого місяця зріс на 13,4% порівняно з 2021 роком до $18,6 млрд, тоді як імпорт зріс на 41,4% до $29,2 млрд.Імпорт мінеральних мастил, який є показником витрат Туреччини на енергоносії, зріс на 95,7%, з $4 млрд до $7,7 млрд, водночас Росія стала головним джерелом загального обсягу імпорту.

Експорт мінеральних мастил та нафтопродуктів за той же період зріс на 169% до $1,69 млрд.

Імпорт золота та дорогоцінних металів зріс на 600% до $2 млрд.

Прогноз зовнішньоторговельного балансу погіршилися після вторгнення РФ в Україну в лютому, що призвело до рекордно високого рівня цін на енергоносії. Росія, ключове джерело сирої нафти та природного газу, дозволила Туреччині здійснювати деякі платежі в рублях, але деталі угоди, досягнутої у серпні президентом Реджепом Таїпом Ердоганом і російським президентом Владіміром Путіним, залишаються секретними.