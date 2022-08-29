Мінінфраструктури сподівається збільшити експорт "зерновим коридором" до 5 мільйонів тонн

Україна розраховує у вересні експортувати "зерновим коридором" 3 млн тонн агропродукції тільки з портів Великої Одеси, а також поширити ініціативу на порт Миколаєва.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтервʼю Економічній правді.

"З наших портів вийшло 27 суден (станом на 20 серпня, – ред.), десять на вчорашній день стояли на завантаження. Це ті, які вийшли і зайшли, тобто їх там не було до початку повномасштабної війни", – додав міністр.

На завантаження українською агропродукцією в портах Великої Одеси у рамках "зернової угоди" вже надійшло 40 заявок, близько 700 тисяч тонн продовольства вже вийшло з портів.

Урядовець поділився, що у Міністерстві інфраструктури хочуть розширювати "зернову угоду" та додавати інші порти, крім "Одеси", "Чорноморська" та "Південного". Зокрема, йдеться про порт Миколаєва.

"Приблизно 40% нашої аграрної продукції раніше йшли на експорт саме з Миколаївського порту. Там багато зернових терміналів наших і міжнародних компаній. Тому, звичайно, ми хочемо, щоб він був в Ініціативі. Ми над цим працюємо.

Нас турбує одна умова: безпека. Гарантом цієї безпеки, якщо ми діємо винятково в рамках Ініціативи, можуть бути лише ООН і Туреччина", – наголосив міністр.

Але, за його словами, просування у цьому напрямку напряму залежить від безпекових питань.

"Якщо все буде відбуватися так, як зараз, ми зможемо за результатами вересня вийти на 3 мільйони тонн зерна в місяць лише з трьох портів Великої Одеси. Це найближча ціль, а загалом пропускна здатність цих трьох портів – близько 5 мільйонів тонн", – додав Кубраков.

Він розповів, що до повномасштабної війни Україна експортувала 5-7 млн тонн аграрної продукції на місяць, включно з портом Миколаєва та портами на Азовському морі, які зараз недоступні.

Водночас наразі також працюють порти на Дунаї, залізниця та вантажні перевезення продукції до найближчих портів в Євросоюзі.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".