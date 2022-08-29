Американський долар досяг максимуму за 20 років по відношення до інших основних валют

Долар США піднявся до 20-річного максимуму по відношенню до інших основних валют після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Павелл повідомив, що процентні ставки залишатимуться на високому рівні упродовж більш тривалого часу, щоб зменшити стрімку інфляцію.

Про це повідомляє Reuters.



Індекс долара, який вимірює вартість валюти по відношенню до аналогів, досяг нового максимуму за два десятиліття в 109,48.



Євро впав на чверть відсотка на ранніх європейських торгах до $0,99415, в межах видимості останніх 20-річних мінімумів.

Долар також виріс на 0,8% до 138,81 ієни, досягнувши максимуму з 21 липня, тоді як офшорний юань впав до нового дворічного мінімуму в 6,9321 за $1.



Фунт стерлінгів впав до 2,5-річного мінімуму в $1,1649 і востаннє знизився на 0,5% до $1,1676.

Австралійський долар впав до $0,6838, найнижчого рівня з 19 липня.



У криптовалютах біткойн трохи відновився, але залишився нижчим за рівень у $20 тис.



У п’ятницю під час конференції центральних банків Павелл заявив, що ФРС підніме ставки настільки високо, наскільки це необхідно для обмеження зростання, і утримає їх на цьому рівні "на деякий час", щоб знизити інфляцію, яка більш ніж утричі перевищує намічені ФРС 2%.