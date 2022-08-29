Один з найпопулярніших пунктів пропуску на кордоні з Польщею зупинив роботу через збій

У пункті пропуску "Краковець" не працює база даних Митної служби України, через це оформлення та пропуск транспортних засобів не здійснюється в обох напрямках.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

У відомстві закликали водіїв обирати інші пункти пропуску для перетину кордону з Польщею.