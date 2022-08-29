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Один з найпопулярніших пунктів пропуску на кордоні з Польщею зупинив роботу через збій

кордон,краківець

У пункті пропуску "Краковець" не працює база даних Митної служби України, через це оформлення та пропуск транспортних засобів не здійснюється в обох напрямках.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

У відомстві закликали водіїв обирати інші пункти пропуску для перетину кордону з Польщею.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (606) кордон (1129) Польща (2428)


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