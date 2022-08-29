У ДБР прокоментували справу проти генерала Кривоноса через оборону аеропорту "Київ"

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом розкрадання майна аеропорту "Київ" у перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як заявляє пресслужба ДБР, в рамках ціїє справи не йдеться про переслідування військових, хоча вона відкрита саме за статтею про перевищення повноважень військовими.

"ДБР розслідує кримінальне провадження за фактом розкрадання майна аеропорту "Київ" у перші дні війни", – йдеться у повідомленні.

У Бюро додали, що воно не займалося і не займатиметься переслідуванням військових, які захищають Батьківщину, але рішуче припинятиме спроби деяких осіб нажитися на війні.

Так, в межах розслідування провадження, порушеного за ч.5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) перевіряється інформація щодо обґрунтованості наказів військовим щодо вилучення транспортних засобів аеропорту та іншого майна.

Крім того, досліджується правомірність наказу здійснити пошкодження злітно-посадкових смуг аеропорту, що не обумовлювалось військовою необхідністю, додали у ДБР.

Раніше генерал-майор Сергій Кривонос підтвердив, що ДБР порушило проти нього кримінальну справу через його дії під час оборони Києва.

"Слідчі ДБР отримали вказівку визнати незаконним наказ підписаний особисто головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним про призначення мене командиром оборони аеропорту "Жуляни", і про зарахування мене на військову службу. Тому порушена замовна справа що я ніби-то видавав незаконні накази при організації оборони аеропорту Жуляни у лютому-березні. У вищому керівництві ЗСУ меня сказали відверто, що Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський видав незаконний наказ відмінити моє зарахування на військову службу, щоб не дозволити Валерію Залужному призначати мене на керівні посади, бо Зеленьский вважає мене політичним опонентом", – заявив Кривонос.

На підтримку Кривоноса виступили голова правління в Центрі конституційного моделювання Геннадій Друзенко та військовослужбовець, ветеран російсько-української війни Валерій Маркус.

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