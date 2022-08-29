Казахстан призупинить експорт продукції військового призначення в Росію

Влада Казахстану вирішила призупинити експорт озброєння, військової техніки та продукції військового призначення до кінця серпня 2023 року.

Як повідомили в уряді країни відповідну пропозицію прем'єр-міністр Аліхан Смаїлов висунув під час засідання комісії з питань оборонної промисловості, а учасники засідання її підтримали, пише казахський портал "Експрес К".

У вересні 2021 року заступник міністра індустрії та інфраструктурного розвитку Адільбек Сарсембаєв повідомив, що на оборонно-промисловий комплекс країни чекає технологічна модернізація.

Тоді ж Сарсембаєв наголошував, що ці заходи допоможуть збільшити експорт продукції ОПК. За його словами, найперспективнішими напрямками для експорту тоді вважалися Росія, країни Центрально-Азійського регіону та інші.

У 2022 році влада Казахстану планує витратити на оборонний сектор 2,2 трлн тенге ($4,7 млрд), при тому, що в 2021 році обсяг виділених коштів склав 744,7 млрд тенге ($1,6 млрд).

Як повідомлялося, минулого тижня "Каспійський трубопровідний консорціум" (КТК), який забезпечує роботу основного маршруту для експорту нафти з Казахстану через РФ, знову обмежив експорт казахської нафти нібито з технічних причин.

Проблеми у роботі консорціуму виникли вдруге за літо. У липні стало відомо, що російський суд заблокував роботу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), який забезпечує роботу основного маршруту для експорту нафти з Казахстану. Підставою для рішення суду називають перевірку 6 травня, під час якої Роскомнадзор виявив екологічні порушення на виробничих об'єктах КТК. Пізніше суд скасував заборону перевалки нафти та замінив її на штраф.

Це все сталося після того, як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів телефонну розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час якої заявив про готовність країни використати свій вуглеводневий потенціал для стабілізації ситуації на світових та європейських енергетичних ринках.

У відповідь Токаєв доручив диверсифікувати маршрути експорту нафти в обхід Росії.