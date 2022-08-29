БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
4 426 2

Одразу три пункти пропуску на західному кордоні призупиняли роботу з технічних причин (оновлено)

кордон

Оформлення осіб і транспортних засобів в пункті пропуску "Косино" на українсько-угорському кордоні призупинено через відсутність електропостачання.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, відновити роботу пункту пропуску планується орієнтовно о 17:00.

Крім того, у зв'язку з несправністю бази даних митниці в пункті пропуску "Дзвінкове" наразі здійснюється лише оформлення осіб, які перетинають кордон у пішому порядку.

Раніше в понеділок Держприкордонслужба попереджала, що у пункті пропуску "Краковець" не працює база даних Митної служби України, через це оформлення та пропуск транспортних засобів не здійснюється в обох напрямках.

Лише увечері Західне регіональне управління Держприкордонслужби повідомило про відновлення руху транспорту в пункті пропуску "Краківець – Корчова" в обох напрямках.

"Програмно-технічний збій усунуто, функціонування інформаційних ресурсів Держмитслужби відновлено, митне оформлення у п/п "Краківець" на кордоні з Польщею здійснюється. Дякуємо за розуміння!", – підтвердили у Державній митній службі.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (606) кордон (1129)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що за муйня? Там що - резервного дизеля нема?
показати весь коментар
29.08.2022 18:49 Відповісти
Усе є , просто у мутній воді через кордон перепливла якась рибка ((
показати весь коментар
30.08.2022 00:44 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 