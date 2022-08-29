Одразу три пункти пропуску на західному кордоні призупиняли роботу з технічних причин (оновлено)

Оформлення осіб і транспортних засобів в пункті пропуску "Косино" на українсько-угорському кордоні призупинено через відсутність електропостачання.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, відновити роботу пункту пропуску планується орієнтовно о 17:00.

Крім того, у зв'язку з несправністю бази даних митниці в пункті пропуску "Дзвінкове" наразі здійснюється лише оформлення осіб, які перетинають кордон у пішому порядку.

Раніше в понеділок Держприкордонслужба попереджала, що у пункті пропуску "Краковець" не працює база даних Митної служби України, через це оформлення та пропуск транспортних засобів не здійснюється в обох напрямках.

Лише увечері Західне регіональне управління Держприкордонслужби повідомило про відновлення руху транспорту в пункті пропуску "Краківець – Корчова" в обох напрямках.

"Програмно-технічний збій усунуто, функціонування інформаційних ресурсів Держмитслужби відновлено, митне оформлення у п/п "Краківець" на кордоні з Польщею здійснюється. Дякуємо за розуміння!", – підтвердили у Державній митній службі.