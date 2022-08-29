Туреччина збільшить плату за прохід через Босфор і Дарданелли у 5 разів

Туреччина з 7 жовтня у п’ять разів збільшить платню за прохід через протоки Босфор і Дарданелли, що збільшить загальний дохід із $40 млн до $200 млн.

Про це повідомляє видання Sabah, передає Укрінформ.

"Із набуттям чинності постанови 7 жовтня 2022 року поточний дохід із $40 млн буде збільшено до $200 млн шляхом збільшення зборів за маяки, послуги рятувальників і охорони здоров’я, отриманих від проходу проток, у п'ять разів", – йдеться в повідомленні.

Вказується, що при підписанні в 1936 році Конвенції Монтре, яка регламентує прохід суден через протоки, розмір зборів був визначений у франках. Коли ця валюта вийшла з обігу, в розрахунках стали використовуватися турецька ліра та долар. Протягом довгого часу один франк прирівнювався до 0,29 г золота попри інфляцію і зростання цін на золото. У 1983 році Туреччина прирівняла один франк до $0,8. Тепер же Анкара вирішила збільшити його вартість до $4. При розрахунку розміру збору ця сума множиться на нетто-тоннаж судна.

Згідно з правами, наданими Туреччині Конвенцією Монтре, країна в п'ять разів збільшила плату за транзит через протоки. Таким чином була скасована обмінна система розрахунків, встановлена ​​з 75-відсотковою знижкою в 1983 році. Очікується, що дохід зросте до $200 млн.