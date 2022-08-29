Honda та LG створять підприємство з виробництва акумуляторів для електромобілів за $4,4 мільярда

Honda Motor Co. і LG Energy Solution Ltd. заявили, що створять спільне підприємство в США з виробництва акумуляторів для електромобілів із загальними інвестиціями в $4,4 млрд.

Про це йдеться в пресрелізі компаній, передає Kyodo News.

Як повідомляється, японська та південнокорейська компанії планують розпочати будівництво акумуляторного заводу на початку наступного року та масове виробництво – до кінця 2025 року.

Вони сказали, що всі літій-іонні батареї, вироблені на заводі, будуть використовуватися для живлення електромобілів, що продаються під брендами Honda та Acura в Північній Америці. Точне місце розташування заводу ще не визначено.

Цей крок відбувається в той момент, коли Honda прискорює розвиток електромобілів на тлі дедалі жорсткіших правил щодо автомобілів з бензиновими двигунами в усьому світі.

Оскільки відмова від викопного палива для зменшення викидів вуглецю стає глобальною тенденцією, Honda пообіцяла припинити продаж нових автомобілів з бензиновим двигуном до 2040 року. У березні автовиробник також домовився з Sony Group Corp. про створення спільного підприємства для виробництва електромобілів наступного покоління.