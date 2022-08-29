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Новини
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Міненерго спрогнозувало падіння споживання газу під час опалювального сезону на 40%, – нардеп

газ

Міністерство енергетики прогнозує зменшення споживання газу в осінньо-зимовому опалювальному періоді (ОЗП) 20222023 років на 39,7% або на 7,7 мільярдів кубометрів порівняно з минулим до 11,7 млрд куб. м.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив на своєму каналі в Telegram.

"Зараз уряд шукає у додаткові обсяги газу для проходження опалювального сезону. За умови різних сценаріїв така потреба становить близько 3–4,9 млрд куб. м", – зазначив Железняк.

Він також повідомив, що Верховній Раді найближчим часом знову буде запропоновано проголосувати за скерування кредиту від Канади у розмірі 450 млн канадських доларів (майже $350 млн) на закупівлю природного газу.

Як повідомлялося, Верховна Рада 15 серпня не внесла до фінальної редакції поправок до держбюджету на 2022 рік виділення НАК "Нафтогаз України" 12,7 млрд грн (майже $350 млн) за рахунок кредиту уряду Канади.

Водночас 17 серпня міністерство фінансів Канади окремо зазначило, що надане Україні фінансування має цільове спрямування – закупівля пального для забезпечення опалення. Мінфін України 18 серпня повідомив, що кредит на пільгових умовах від Канади надійшов до державного бюджету країни.

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Уряд Норвегії збирається допомогти із забезпеченням України газом в осінньо-зимовий період. «Війна призвела до того, що Україна потребує негайної зовнішньої підтримки. Україна звернулася до Норвегії з проханням взяти на себе центральну роль у забезпеченні доступу до енергії. Ми стежимо за ситуацією і пропонуємо витратити 2 млрд крон (понад 200 млн євро - Ред.) на закупівлю українцями газу в осінньо-зимовий період", - цитує прем'єр-міністра Йонаса Гара Стере прес-служба уряду.
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29.08.2022 21:17 Відповісти
Виключенням по всій Україні опалення і припиненням газопостачання можна вийти на 100% падіння споживання газу, тоді і в ЄС можна буде щось продати)
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29.08.2022 23:04 Відповісти
У Чернігові опалення в лютому-берені пропало тепло, коли місто було в осаді, усі були по подвалах хто не втік, температура була навіть -8 градусів на початку березня в окремі дні. НІХТО НЕ ЗАМЕРЗ, гинули від обстрілів. Без тепла до -5 як показала практика - можна жити.
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30.08.2022 00:15 Відповісти
Виродки при владі в Україні, перестаньте нараховувати комуналку, сім'ям які виїхали зі свого постійного місця проживання - люди не мають за що їсти купити, а ви ще дальше занурюєте їх у боргову яму через централізовану комуналку, яку вони не споживали!
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30.08.2022 01:09 Відповісти

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