Міненерго спрогнозувало падіння споживання газу під час опалювального сезону на 40%, – нардеп

Міністерство енергетики прогнозує зменшення споживання газу в осінньо-зимовому опалювальному періоді (ОЗП) 20222023 років на 39,7% або на 7,7 мільярдів кубометрів порівняно з минулим до 11,7 млрд куб. м.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив на своєму каналі в Telegram.

"Зараз уряд шукає у додаткові обсяги газу для проходження опалювального сезону. За умови різних сценаріїв така потреба становить близько 3–4,9 млрд куб. м", – зазначив Железняк.

Він також повідомив, що Верховній Раді найближчим часом знову буде запропоновано проголосувати за скерування кредиту від Канади у розмірі 450 млн канадських доларів (майже $350 млн) на закупівлю природного газу.

Як повідомлялося, Верховна Рада 15 серпня не внесла до фінальної редакції поправок до держбюджету на 2022 рік виділення НАК "Нафтогаз України" 12,7 млрд грн (майже $350 млн) за рахунок кредиту уряду Канади.

Водночас 17 серпня міністерство фінансів Канади окремо зазначило, що надане Україні фінансування має цільове спрямування – закупівля пального для забезпечення опалення. Мінфін України 18 серпня повідомив, що кредит на пільгових умовах від Канади надійшов до державного бюджету країни.