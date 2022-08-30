Чехія хоче спільного для ЄС рішення для зниження цін на газ та електрику

Європейський Союз має ухвалити спільне рішення щодо зниження цін на енергоносії, і Чехія, як головуюча в Раді ЄС, буде докладати для цього всіх зусиль.

Про це заявив прем’єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала під час спільного брифінгу з німецьким колегою Олафом Шольцем після переговорів у Празі 29 серпня, передає Укрінформ.

"Треба знайти європейське рішення щодо зниження ціни, яка є неприйнятною і не відповідає витратам на вироблення енергії. Ми згодні, що в умовах, коли європейський ринок енергії фактично перестав функціонувати, найкращим є рішення на європейському рівні", – заявив Фіала.

Він повідомив, що мав розмову з президенткою Єкрокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Головуюча в ЄС Чехія і ЄК готові співпрацювати в цьому питанні.

Прага провела 29 серпня нараду міністрів енергетики і намагатиметься якнайшвидше отримати згоду всіх членів ЄС, аби рішення було ухвалене 9 вересня під час зустрічі в Брюсселі.

Наразі, за оцінкою Фіали, головне не допустити, щоб окремі країни ближчими місяцями "з різних причин" почали застосовувати свої схеми ціноутворення.

"Ключовою буде солідарність протягом цієї зими", – підкреслив він.

Фіала також просигналізував про готовність його країни долучитися до розвитку європейської енергетичної інфраструктури, зокрема, проєкту будівництва LNG-терміналу в Любміні – Грайфсвальді (Німеччина). Для Чехії це ключове питання, адже вже налагоджена система трубопроводів, якою можна буде згодом постачати газ і до ЧР, яка не має виходу до моря.

Шольц, своєю чергою, висловив упевненість, що країни ЄС "разом подолають зиму краще, ніж хтось прогнозував, і завдяки тому, що вони разом знайдуть спільне рішення". За його словами, разом вони подбають, аби ціни на енергоносії не залишилися на нинішньому, нічим не виправданому рівні.

Канцлер підтвердив, що LNG-термінали слугуватимуть не лише Німеччині, а й її сусідам. Він повідомив, що перші термінали почнуть функціонувати вже в січні (2023 року) і це приведе до стабілізації цін.

Невиправдано високі ціни на енергоресурси були головною темою переговорів, адже це проблема, яка заважає розвитку економіки обох країн і всього ЄС. Чехія наразі отримує російський газ майже повністю через трубопроводи, які йдуть територією Німеччини.