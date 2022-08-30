США виступають за тимчасове відключення всіх реакторів на Запорізькій АЕС

У США вважають, що найбезпечніше на якийсь час відключити всі реактори на Запорізькій АЕС.

Про це під час брифінгу заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми, як і раніше, вважаємо, що кероване відключення реакторів ЗАЕС буде найбільш безпечним і найменш ризикованим варіантом дії в короткостроковій перспективі", – сказав він.

Він також додав, що США "цілком підтримують експертну місію голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі на АЕС і раді, що команда агентства прямує туди, щоб переконатися в безпеці, захищеності систем на об'єкті, а також оцінити умови роботи персоналу".

Як повідомлялося, місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на чолі з Гроссі відвідає окуповану російськими військами Запорізьку АЕС 31 серпня і працюватиме на станції до 3 вересня.

Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

25 серпня Запорізька АЕС була відключена від енергомережі України через пошкодження повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська". Після того гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі наголосив на необхідності термінового виїзду експертної місії агентства на Запорізьку АЕС.

Пізніше електрстанцію все ж підключили до української енергомережі.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.