Німеччина та Франція спільно виступили проти заборони видачі віз всім росіянам на в’їзд до ЄС

Німеччина та Франція спільно виступили проти заборони на видачу віз для в’їзду в Євросоюзу для всіх росіян.

Як пише Zeit, відповідну позицію вони представили міністрам інших країн ЄС, які 30 і 31 серпня проводять зустріч у Празі, передає Європейська правда.

"Ми повинні подумати про розумні способи використання важливого важеля видачі віз", – йдеться в документі.

На думку Берліна і Парижа, заявки від громадян Росії слід ретельно перевіряти на предмет можливих ризиків безпеці. Водночас, стверджують вони, не слід недооцінювати вплив безпосереднього досвіду життя в демократичних країнах, особливо це стосується майбутніх поколінь.

"Наша візова політика повинна відображати це і продовжувати дозволяти особисті контакти в ЄС з російськими громадянами, які не пов’язані з російським урядом", – йдеться у позиції урядів.

Тому Німеччина і Франція хочуть зберегти законодавчу базу, яка дозволяє студентам, митцям, науковцям і спеціалістам, зокрема, в’їжджати до ЄС – незалежно від того, чи можуть вони зіткнутися з політичними переслідуваннями.

Крім того, вони застерігають, що у разі візової заборони можуть виникнути так звані ефекти "об’єднання навколо прапора". Це означає, що громадяни іноді схильні об’єднано підтримувати свій уряд у разі нападів і провокацій ззовні.

Австрія також підтвердила, що виступає проти заборони на в'їзд для громадян Росії.

"Загальна заборона на візи для російських громадян повністю перервала б останні контакти з російським громадянським суспільством", – сказав міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг.

"Було б абсурдом блокувати шлях на Захід для критичних голосів у Росії прямо зараз", – додав він.

Країни Балтії, Польща та Фінляндія активно виступають за повне припинення видачі віз громадянам Росії в ЄС. Натомість Німеччина, залежні від туризму країни Південної Європи та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель виступили проти такого кроку.

Ранше міністр закордонних справ Чехії (яка нині головує в Раді ЄС) Ян Ліпавський запропонував включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти Росії.

До того він підтримав повну заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії, яку запропонували деякі країни ЄС.

Естонія не видає туристичні візи росіянам з весни. Наприкінці липня уряд Естонії затвердив заборону надавати російським громадянам тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в’їзд усім громадянам Росії.