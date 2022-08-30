Прибуток найбільшого виробника цукру в Україні впав за пів року у 3 рази

Найбільший український виробник цукру агропромхолдинг "Астарта" за перше півріччя 2022 року отримав 27,7 млн євро чистого прибутку, що у 3,2 рази менше, ніж роком раніше.

Про це йдеться у звіті компанії на Варшавській фондовій біржі, передає Інтерфакс-Україна.



EBITDA компанії скоротилася в 1,8 рази – до 68,14 млн євро, тоді як виручка зросла на 44%, до 218,3 млн євро. Валовий прибуток агрохолдингу за цей період знизився на 37,4% і склав 77,46 млн євро.



Згідно зі звітом, станом на 30 червня 2022 року загальні активи агрохолдингу зросли на 21,4% порівняно з даними на 31 грудня 2021 року – до 787,2 млн євро, поточні зобов'язання – на 37,8% – до 136,7 млн євро, довгострокові зобов'язання – на 17,6%, до 125,3 млн євро.



"Станом на закінчення першого півріччя 2022 року чистий борг збільшився на 8% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 193 млн євро, за рахунок зростання оборотного капіталу, при цьому чистий фінансовий борг знизився на 30% у річному вимірі – до 53 млн євро", – зазначили в компанії.



За даними "Астарти", 28% загального виторгу згенерував сегмент виробництва цукру, 35% – вирощування сільськогосподарських культур, 24% – виробництво соєвого шроту та соєвої олії, 10% – молочне скотарство.

!Астарта" – вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, який здійснює діяльність у восьми областях України. До його складу входять шість цукрових заводів, агрогосподарства із земельним банком 220 тис. га та молочні ферми з 22 тис. голів ВРХ, олійноекстракційний завод у Глобиному (Полтавська обл.), сім елеваторів та біогазовий комплекс.