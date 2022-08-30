Місія МАГАТЕ прибула до Києва на шляху до Запорізької АЕС (оновлено)

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з 14 експертів, які мають відвідати Запорізьку АЕС, вже прибули до Києва.

Про це повідомляють кореспонденти CNN, які побачили членів делегації в одному з готелів української столиці.



Місію очолює голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Пізніше у Міністерстві енергетики підтвердили прибуття міжнародної місії у Київ, передає Інтерфакс-Україна.

"Так, місія МАГАТЕ вже у Києві", – сказали агентству у пресслужбі Міненерго. Водночас у відомстві поки не стали повідомляти про подальші плани місії "із міркувань безпеки".

Під час її перебування у Києві з предстаниками місії МАГАТЕ зустрівся президент України Володимир Зеленський, повідомляє пресслужба Офісу глави держави.

"Ми хочемо, щоб місія МАГАТЕ на чолі з директором (Рафаелем) Гроссі знайшла можливість завдяки нашим спецслужбам, коридорам безпеки потрапити на станцію та зробити максимум, щоб уникнути загроз світового масштабу", – сказав Зеленський на початку зустрічі.

"Ми довіряємо вашим фахівцям. Ми хочемо, щоб була не тільки перевірка – це тактичні дії, а є стратегічні рішення. Станція знаходиться в українській власності та контролюється українськими фахівцями", – додав президент.

Водночас він наголосив на необхідності "термінової демілітаризації станції, виведення будь-яких військових Росії з вибуховими речовинами, будь-якою зброєю, звільнення нашої станції, створення демілітаризованої зони та переходу станції під контроль Української Держави".

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Як повідомлялося, місія МАГАТЕ відвідає окуповану російськими військами Запорізьку АЕС 31 серпня і працюватиме на станції до 3 вересня. Місія має оцінити завдані станції обстрілами збитки, перевірити системи безпеки та оцінити умови роботи персоналу.

Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

25 серпня Запорізька АЕС була відключена від енергомережі України через пошкодження повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська". Після того гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі наголосив на необхідності термінового виїзду експертної місії агентства на Запорізьку АЕС.

Пізніше електрстанцію все ж підключили до української енергомережі.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.