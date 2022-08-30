Індекс економічних настроїв у Євросоюзі впав до мінімуму за півтора року

Впевненість в економіці єврозони падає до 19-місячного мінімуму, оскільки інфляція б’є рекорд за рекордом, а обмежені запаси енергії наближають регіон до рецесії.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Forbes.

Дані свідчать, що індекс Європейської комісії впав до 97,6 у серпні з 99 у попередньому місяці. Аналітики, опитані Bloomberg, очікували на зниження до 98.

Індикатор настроїв у промисловості та сфері послуг погіршився, оскільки брак енергії ставить під загрозу виробництво, а зростання цін стримує попит.

У той час як настрої споживачів несподівано відновилися у серпні з рекордно низького рівня, домогосподарства налаштовані песимістичніше щодо перспектив, ніж під час пандемії.

Деякі аналітики кажуть, що через падіння активності в приватному секторі другий місяць поспіль регіон вже перебуває в рецесії. Спад в основному викликаний обробною промисловістю, яка найбільше схильна до падіння поставок російського природного газу.

Крім того, енергетична криза продовжує розпалювати інфляцію. Очікується, що дані щодо єврозони, які будуть опубліковані 31 серпня, покажуть, що зростання цін досягло ще одного історичного максимуму цього місяця.

Це може призвести до того, що Європейський центральний банк підніме процентні ставки ще на пів пункту на своєму засіданні з питань політики наступного тижня, а деякі офіційні особи пропонують ще різкіше підвищення.

Як повідомлялося, споживчі ціни в єврозоні у липні збільшилися на 8,9% у річному вимірі після зростання на 8,6% у червні. Це максимальний показник за історію підрахунків.