ExxonMobil погрожує Росії судом, якщо їй не дозволять вийти із проєкту "Сахалін-1", – ЗМІ

Американський нафтовий гігант ExxonMobil повідомив російських чиновників, що подасть до суду на російський уряд, якщо компанії не дозволять вийти з нафтогазового проєкту "Сахалін-1".

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на інформовані джерела.



На початку серпня президент РФ Владімір Путін підписав указ, який забороняє інвесторам із так званих "недружніх" країн здійснювати угоди з низкою російських підприємств (включаючи проект "Сахалін-1") до кінця року. Напередодні підписання указу ExxonMobil повідомила, що перебуває в процесі передачі своєї 30%-частки в операторі проєкту "Сахалін-1" "іншій стороні".



Запроваджена заборона обмежує права ExxonMobil і заважає їй безпечно вийти з проєкту, йдеться у заяві компанії, яку цитує WSJ.

Представник ExxonMobil Кейсі Нортон повідомив виданню, що компанія нещодавно надіслала російському уряду повідомлення про розбіжності, що встановлює крайній термін, до якого сторони або досягають угоди, або справа може бути передана до суду.



За словами співрозмовників видання, ExxonMobil не розраховує, що питання буде вирішено до встановленого терміну, і робить кроки для підготовки позову. За їх словами, зазвичай проміжок між повідомленням про розбіжності та поданням позову становить від 30 до 90 днів.

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Очікується, що позов буде подано за межами Росії, на його розгляд у міжнародному арбітражному суді можуть піти роки, сказали співрозмовники видання.



Російське посольство у США відмовилося від коментарів. Представник "Роснєфти" повідомив, що фінансові розбіжності між партнерами щодо проєкту "Сахалін-1" пов'язані з одностороннім рішенням ExxonMobil скоротити видобуток, що призвело до збитків консорціуму.

"Повернення до нормальної виробничої діяльності проєкту "Сахалін-1" могло б створити необхідні умови для вирішення всіх спірних питань", – зазначив він.

Раніше стало відомо, що американська нафтова компанія Exxon Mobil веде переговори про передачу частки в російській нафтогазовидобувній платформі "Сахалін-1" у розмірі 30% іншій компанії.

У Держдумі РФ раніше заявляли, що Москва візьме під контроль нафтогазовий проєкт "Сахалін-1", частки в якому мають Exxon Mobil, японська Sodeco, індійська ONGC Videsh та "Роснєфть".