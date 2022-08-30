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Новини
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НАБУ провело обшуки у міськраді Запоріжжя у справі про розкрадання гуманітарки (оновлено)

набу

У Запорізькій міській раді у вівторок, 30 серпня, тривають слідчі дії.

Про це повідомив секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, наразі у нього немає технічної можливості інформувати земляків про події у місті, оскільки "у Запорізькій міській раді працюють слідчі, які проводять слідчі дії".

Згодом у пресцентрі СБУ офіційно підтвердили проведення спільно з НАБУ обшуків у Запорізькій області в рамках розслідування справи про можливе незаконне привласнення гуманітарної допомоги топ-посадовцями.

"Серед іншого, мова йде про обшуки у міськраді, обласній військовій адміністрації, складських приміщеннях та за адресами проживання причетних до злочину осіб", – уточнили в СБУ.

Під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявлено:

  • речовини, схожі на наркотичні засоби, які направлені на експертизу;
  • незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї;
  • велику кількість готівки.

В СБУ додали, що наразі триває слідство за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою);
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі);
  • ст. 368-5 (незаконне збагачення).

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють за зверненням Служби зовнішньої розвідки України.

Автор: 

НАБУ (1529) Запоріжжя (511) обшук (605)


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Треба повісити на площі Фестивальній тих ділків, гарантую біше жодна тварюка не наважиться красти!
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31.08.2022 10:13 Відповісти

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