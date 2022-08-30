Влада Дніпра планує масово відключати від опалення бюджетні заклади, бібліотеки та школи

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що під час підготовки до опалювального сезону місто планує масово відключати від опалення бюджетні заклади, бібліотеки, школи.

Про це він розповів в інтерв’ю "Бабелю".

"Що меншим буде навантаження на опалювальну систему, то легше буде пережити зиму. Я з першого дня війни говорив, що в такій ситуації жінкам, літнім людям і дітям краще переїхати в безпечніше місце. Але при цьому мають працювати промислові підприємства, має створюватися продукція, працювати бізнес, сплачуватись податки. Ми не виграємо війну, якщо покладемо економіку", – підкреслив Філатов.

За його словами, влада міста готує кілька сценаріїв проходження опалювального сезону в умовах війни – "середньої важкості" та "апокаліптичий".

"Для сценарію середньої важкості у нас є схема, як ми перемикатимемо наші потужності. Ми закуповуємо генератори, звертаємось до великих підрядників і промислових підприємств. Вони знімають генератори зі своїх потужностей та дають нам можливості перекинути їх на житлові масиви. Ми закуповуємо різні альтернативні види палива", – пояснив Філатов.

"Апокаліптичний" сценарій – якщо росіяни завдадуть ударів по всіх потужностях, що забезпечують місто теплом. Проте Філатов називає такі події малоймовірними з технічної точки зору.

Як повідомлялося, голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття. Температура в приміщеннях становитиме 17-18 градусів, що майже на чотири градуси нижче від норми.