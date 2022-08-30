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Новини
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Рада схвалила підвищення акцизів на бензин та дизпаливо для фінансування ремонтів доріг

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Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкти про часткове повернення акцизів на бензин, дизпаливо та скраплений газ, а також спрямування отриманих від них коштів на ремонт та утримання доріг.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив на своєму каналі у Telegram.

Зокрема, законопроєктом №7668-д  акциз на автогаз пропонується встановити на рівні 52 євро за 1000 літрів, а на бензин та дизпаливо – на рівні 100 євро за 1000 літрів. Наразі акцизи на паливо встановлені на рівні 0 євро за 1000 літрів.

Крім того, пропонується встановити акциз та ПДВ для альтернативних видів палива з додаванням біоетанолу на рівні 100 євро за 1000 літрів, як і для звичайного палива (зараз було 162 євро за 1000 літрів).

Водночас законопроєктом №7669 скасовується запроваджена у березні норма про те, що на період воєнного стану кошти Державного дорожнього фонду спрямовуються першочергово на виконання боргових зобов’язань "Укравтодору", а також на забезпечення потреб сектору оборони.

Ухвалення цього законопроєкту дозволить використовувати кошти Дорожнього фонду на утримання мережі автомобільних доріг державного значення, а також проводити аварійно-відновні роботи на зруйнованих ділянках доріг та штучних спорудах.

Як повідомлялося, Верховна Рада 15 березня ухвалила закон №7137-д, яким передбачила нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне й скраплений газ, а також зменшення ПДВ з 20% до 7%.

Автор: 

акциз (281) ВР (2865) дороги (1569) закон (1481) парламент (1948)


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Топ коментарі
+7
Акциз на паливо тоді доречно пустити на закуп броньовиків, хоча б таких які купив Порошенко. Бо який толк від доріг на захоплених територіяї? Це що виходить, з моїх акцизів, замість будівництва оборони, будували дороги для окупантів?
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30.08.2022 16:03
+6
Нахрена где идут обстрелы вообще дороги ремонтировать? Да и как? Под обстрелами? Танк не легковушка, яму объедет и по бездорожью
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30.08.2022 16:03
+4
опять деньги в асфальт закатают
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30.08.2022 15:35
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опять деньги в асфальт закатают
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30.08.2022 15:35 Відповісти
Якщо зараз акциз на паливо знято і він дорівнює 0, то асфальт має самовідновлюватися від автомобільних шин та ще й під таким сонцем, що було цього літа ? А там, де асфальт пошкоджено обстрілами-напевно взагалі їздити не потрібно ? Для відому-акциз на паливо був при усіх попередніх президентах. Навіть в усіх інших країнах є, за рідкими виключеннями.
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30.08.2022 15:57 Відповісти
Нахрена где идут обстрелы вообще дороги ремонтировать? Да и как? Под обстрелами? Танк не легковушка, яму объедет и по бездорожью
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30.08.2022 16:03 Відповісти
Акциз на паливо тоді доречно пустити на закуп броньовиків, хоча б таких які купив Порошенко. Бо який толк від доріг на захоплених територіяї? Це що виходить, з моїх акцизів, замість будівництва оборони, будували дороги для окупантів?
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30.08.2022 16:03 Відповісти
Просто тут як би сказати, срака. Ціни на паливо і так взлетіли. А тут ще акциз, який додасть ще до вартості перевезень. Тобто продукти автоматично дорощують. А між іншим зп не ростуть. Тим самим це все пришвидшує інфляцію. Але для випускників трускавецьких курсів то норм. Ну як вишенька на торті. А чого би конторам коломойші ще не заробити на дорогах.
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30.08.2022 18:50 Відповісти
Перемога рф залежить в тому числі і відтого хто економічне сокрше виснажиться. Ці дії влади допомогають нашій економиці?
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31.08.2022 10:03 Відповісти
розумієш,-мало робити добрі справи,-їх потрібно робити вчасно і там,де потрібно.
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30.08.2022 21:35 Відповісти
Опять дороги
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30.08.2022 18:57 Відповісти
Зе смокшанськебидло-СН
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30.08.2022 19:52 Відповісти
идите в опу со своими дорогами!
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30.08.2022 22:09 Відповісти
Заберіть у щурфрича і гоп компанії скважини і паливо подешевшає.Клянусь бєніной бородой і пєйсамі зятя кучми .
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30.08.2022 22:45 Відповісти
Рожденный воровать, воевать не может!
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31.08.2022 00:33 Відповісти
щоб тих бл..ді писком по дорогах тих тягали.
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31.08.2022 10:01 Відповісти

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