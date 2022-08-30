Рада схвалила підвищення акцизів на бензин та дизпаливо для фінансування ремонтів доріг

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкти про часткове повернення акцизів на бензин, дизпаливо та скраплений газ, а також спрямування отриманих від них коштів на ремонт та утримання доріг.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив на своєму каналі у Telegram.

Зокрема, законопроєктом №7668-д акциз на автогаз пропонується встановити на рівні 52 євро за 1000 літрів, а на бензин та дизпаливо – на рівні 100 євро за 1000 літрів. Наразі акцизи на паливо встановлені на рівні 0 євро за 1000 літрів.

Крім того, пропонується встановити акциз та ПДВ для альтернативних видів палива з додаванням біоетанолу на рівні 100 євро за 1000 літрів, як і для звичайного палива (зараз було 162 євро за 1000 літрів).

Водночас законопроєктом №7669 скасовується запроваджена у березні норма про те, що на період воєнного стану кошти Державного дорожнього фонду спрямовуються першочергово на виконання боргових зобов’язань "Укравтодору", а також на забезпечення потреб сектору оборони.

Ухвалення цього законопроєкту дозволить використовувати кошти Дорожнього фонду на утримання мережі автомобільних доріг державного значення, а також проводити аварійно-відновні роботи на зруйнованих ділянках доріг та штучних спорудах.

Як повідомлялося, Верховна Рада 15 березня ухвалила закон №7137-д, яким передбачила нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне й скраплений газ, а також зменшення ПДВ з 20% до 7%.