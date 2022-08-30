Відновлювана генерація в Україні з початку року збільшилась усього на 3%, – "ГарПок"

Зростання нових потужностей об’єктів відновлюваної генерації з початку року склало всього 3%.

Про це повідомив керівник ДП "Гарантований покупець" Андрій Пилипенко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Загалом по балансуючій групі гарантованого покупця відбулося збільшення встановленої потужності на 3%. У разі нормального розвитку ситуації в Україні зростання могло б бути набагато більше", – сказав Пилипенко.

Крім того, він зазначив, що за період з червня по серпень (серпень прогнозно) відбулося зменшення відпустки зеленої е/е на 25-35%.

"Загалом відпустка за період з березня по липень зменшилася на третину від аналогічного періоду попереднього року", – зазначив глава "Гарантованого покупця".

Як повідомлялося, за даними Міненерго, російська воєнна агресія вивела з ладу 30% сонячної та понад 90% вітрової генерації.

За розрахунками Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на кінець 2021 року, ВЕС додали 27,3% потужностей, а СЕС – 4,8%. До кінця 2021 року загальна потужність ВЕС становить 1 673 МВт, промислових СЕС – 6 226,9 МВт. Загалом у 2021 році в Україні встановлено 731 МВт потужностей відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), які отримали "зелений" тариф (feed-in tariff), у 2020 році цей показник був майже вдвічі вищим – 1 337 МВт.