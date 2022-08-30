Євросоюз все ще шукає рішення для виплати Україні 8 мільярдів євро допомоги, – ЄК

Європейський Союз уже виділив 1 млрд євро із обіцяних у травні 2022 року 9 млрд макроекономічної допомоги Україні, і Єврокомісія займається вирішенням питання про виплату решти.

Про це повідомила офіційна представниця ЄК Верле Нейтс на брифінгу в Брюсселі, передає Інтерфакс-Україна.

"Що стосується решти, відповідно до мандату Європейської ради проходять технічні дискусії з державами-членами. Є спільне відчуття термінової необхідності знайти хорошу концепцію для суми цієї допомоги, що залишається", – сказала Нейтс.

"Коли комісія схвалить відповідні пропозиції, їх мають розглянути та затвердити Європейський парламент та Рада ЄС", – пояснила представниця ЄК.

Їй було поставлено питання, чи не тому Єврокомісія не дає більше подробиць про цю допомогу, що від держав-членів, як і раніше, чекають додаткових гарантій на кредити, що виділяються. Вона відмовилася відповідати на це питання, повторивши: "Ідуть технічні дискусії, і ми напружено працюємо для пошуку рішення".

Як повідомлялося, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. За даними Bloomberg, нова програма макрофінансової допомоги для Києва складатиметься з 25-річних позик із 10-річним пільговим періодом, у цей період виплата відсотків за кредитами буде покриватися за рахунок бюджету ЄС.

Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий надійшов 2 серпня.