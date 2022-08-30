У Кремлі назвали "божевіллям" можливе рішення ЄС про скасування туристичних віз для росіян

Обговорення можливості скасування туристичних віз для росіян на рівні Євросоюзу "межує з божевіллям".

Про це на брифінгу заявив прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков, який раніше часто відпочивав у Європі, повідомляє Інтерфакс.

"Набір ірраціональностей, що межують з божевіллям, звичайно, на жаль, допускає можливість того, що подібні рішення можуть обговорюватися", – сказав речник Кремля, коментуючи наміри очільників МЗС країн ЄС мають намір обговорити питання про скасування туристичних віз для громадян Росії.

У відповідь на прохання уточнити, яких заходів може вжити Росія у відповідь, Пєсков сказав: "Ми поки не знаємо, на які заходи потрібно буде відповідати".

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Як повідомлялося, країни Балтії, Польща та Фінляндія активно виступають за повне припинення видачі віз громадянам Росії в ЄС. Натомість Німеччина, залежні від туризму країни Південної Європи та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель виступили проти такого кроку.

Ранше міністр закордонних справ Чехії (яка нині головує в Раді ЄС) Ян Ліпавський запропонував включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти Росії.

До того він підтримав повну заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії, яку запропонували деякі країни ЄС.

Естонія не видає туристичні візи росіянам з весни. Наприкінці липня уряд Естонії затвердив заборону надавати російським громадянам тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в’їзд усім громадянам Росії.