Нацбанк скасував штрафи за неподання звітності для фінустанов на окупованих територіях

Національний банк України не застосовуватиме заходів впливу за неподання фінансової звітності, а також іншої інформації та документів за умови, що такі порушення були допущені установами, що знаходяться у районі проведення бойових дій, або на тимчасово окупованих територіях.

Відповідні зміни передбачені постановою правління НБУ №195 від 30 серпня та набудуть чинності з 31 серпня, повідомляє пресслужба регулятора.

Йдеться про подання фінансової звітності небанківськими фінансовими установами, небанківськими фінансовими групами, учасниками платіжного ринку, колекторськими компаніями та юридичними особами, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації.

"Такі правила діятимуть протягом всього строку перебування відповідної територіальної громади в Переліку та протягом трьох місяців після її виключення з Переліку (територій, де тривають бойові дії або окупованих територій, – ред.). Інші учасники ринку небанківських фінансових послуг зобов'язані подавати звітність, а також іншу інформацію та документи регулятору в межах строків, установлених законодавством України", – зазначається у повідомленні.