ООН домовляється з Україною та РФ про відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті - Одеса", – FT

ООН наполягає на тому, щоб Росія та Україна домовилися про угоду щодо експорту хімікатів через Чорне море у спробі знизити світові ціни на добрива.

Про це пише Financial Times із посиланням на три джерела, близькі до перемовин, передає Forbes.

Так, дипломати ООН ведуть переговори з Києвом та Москвою про повторне відкриття трубопроводу, яким аміак – ключовий інгредієнт у виробництві нітратних добрив – проходить з Росії до українського узбережжя Чорного моря.

Офіційна представниця ООН Ребека Грінспан, яка очолює цільову групу, підтвердила переговори у коментарі для Financial Times.

"Переговори просуваються в правильному напрямку, і всі сторони на всіх рівнях докладають усіх зусиль для забезпечення позитивного результату", – сказала вона, додавши, що переговори продовжуються "в терміновому порядку" з метою запобігання "продовольчій кризі в глобальному масштабі" у найближчі роки.

Зазначається, що ця пропозиція є частиною угоди про продовольство та добрива, обіцяну Росії в обмін на підтримку угоди щодо зерна у липні.

"Це дозволить російським партіям аміаку використовувати той самий морський коридор, яким перевозилося близько 3 млн тонн пшениці, кукурудзи та інших продуктів харчування з раніше заблокованих українських портів", – йдеться у матеріалі.

За словами джерел, у разі успіху така угода дозволить щорічно відвантажувати з Росії 2 млн тонн хімічного компонента на суму близько $2,4 млрд.

Учасники переговорів сподіваються, що це допоможе "помʼякшити глобальну продовольчу кризу, а також зміцнити угоду щодо зерна", яку активно критикує Путін.

Обговорення активізувалися останніми тижнями. Водночас неясно, чи вплине недавня військова поразка, яку Україна завдала російським силам, на переговори.

Аміак є ключовим компонентом добрив. За даними дослідницької компанії ICIS, до вторгнення в Україну Росія постачала морем 20% його світових вантажів.

За даними ООН, ціни на добрива за останній рік зросли більш ніж удвічі, частково через те, що в лютому було зупинено трубопровід, який зʼєднує Самару на південному заході Росії з українським чорноморським портом Південний.

За даними Argus Media, трубопроводом проходило близько 2,3 млн тонн російського аміаку на рік.

За словами двох джерел, ООН також домагається звільнення від 20 тис. до 40 тис. тонн аміаку, що заблокований в "Південному". В організації кажуть, що Україна отримає доходів у "десятки чи сотні мільйонів доларів" у вигляді транзитних та портових зборів. ООН також наполягає на тому, щоб Москва дозволила відвантаження зерна з порту Миколаєва.