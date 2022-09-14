Єврооблігації України різко подорожчали на тлі новин про успіхи на фронті
Котирування українських єврооблігацій, що знижувалися понад три тижні поспіль, за перші два дні цього тижня після новин про успішний контрнаступ українських збройних сил підскочили в середньому одразу на 13,7%.
За даними Bloomberg, найменше зростання ціни зафіксовано за середньостроковими доларовими паперами з погашенням у 2024-2025 роках, зокрема, єврооблігації-2025 подорожчали на 8% – до 27,2% від номіналу, що відповідає прибутковості близько 61,8% річних, передає Інтерфакс-Україна.
Доларові єврооблігації з погашенням у 2026-2030 роках котируються тепер у діапазоні 23,1-24,7% від номіналу, що на 2,5-3,3 відсоткових пункта більше, ніж наприкінці минулого тижня, а їх поточні ставки опустилися до 53,8%-36,1% річних.
Ціна найдовших доларових паперів із погашенням у 2031-2035 роках зросла найбільше – у середньому на 17,6%, або на 3,2-3,5 в.п. – до 22,6-22% від номіналу. Тепер їхню прибутковість становлять відповідно 31,2-28,8% річних.
Щодо єврооблігацій у євро, то динаміка їхньої вартості була схожою – зростання в середньому на 13%. На вечір вівторка папери з погашенням у 2028 році котирувалися по 21,3% від номіналу, у 2032 році – по 21% від номіналу. З урахуванням нижчої номінальної відсоткової ставки порівняно з доларовими паперами це відповідало прибутковості до погашення 43,3% у першому випадку та 28,1% річних – у другому.
Дещо менше подорожчали ВВП-варранти – на 8,8%, до 33,4% від умовної вартості.
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