Україна експортувала понад 3 мільйони тонн аграрної продукції в рамках "зернової ініціативи"

Уранці 14 вересня в межах реалізації "зернової ініціативи" з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 5 суден з 153 тис. тонн продовольства.

Як повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури, вони прямують до країн Азії та Європи.

Зазначається, що за 1,5 місяці роботи "зернового коридора" через порти Великої Одеси експортовано 3,1 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 134 судна з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.

За даними міністерства, 71 судно з 1,4 млн тонн продовольства вирушили до країн Азії, 44 судна з 1,1 млн тонн – до Європи та 19 суден із 0,6 млн тонн –до країн Африки.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".