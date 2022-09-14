Влада Німеччини продала придбані під час пандемії акції Lufthansa з прибутком у 760 мільйонів євро

Німецький уряд завершив кампанію з урятування національного авіаперевізника Lufthansa, продавши всі акції, які йому належали протягом двох років.

Про це повідомляє Федеральне фінансове агентство, передає Укрінформ.

"Фонд економічної стабілізації (WSF) припиняє свою частку в Lufthansa. Наразі WSF повністю продала свій останній пакет акцій міжнародним інвесторам", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вихід WSF з інвестиції завершено після успішної стабілізації компанії, позитивне сальдо від інвестицій становить 760 млн євро.

"Стабілізація Deutsche Lufthansa AG успішно завершена. Загальний дохід WSF від продажу пакета акцій у розмірі 1,07 млрд євро перевищує суму, використану для придбання холдингу у 306 млн євро. Участь WSF закінчується цим приємним балансом, і компанія повертається в приватні руки", – заявив керуючий директор фінансового агентства Ютта Дьонгес.

У 2020 році авіаційний сектор був одним з економічно найбільш постраждалих від пандемії коронавірусу. Фонд економічної стабілізації, який був створений для запобігання економічним збиткам, спричиненим пандемією, домовився в цьому контексті з Deutsche Lufthansa AG (Lufthansa) про стабілізаційні заходи на суму до 6 млрд євро в червні 2020 року. Надання державної допомоги було схвалено Комісією ЄС.

Із загальної суми 5,7 мільярда євро було надано авіаційній компанії як "тихий внесок", 0,3 мільярда євро було використано на придбання акцій, що призвело до того, що частка WSF склала близько 20%.