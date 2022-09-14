Європа заповнила сховища газу на 84%, але цього недостатньо через Росію, – голова Єврокомісії

Газосховища у країнах Євросоюзу заповнені вже на 84%, але цього недостатньо для вирішення питання залежності від російських енергоносіїв.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, виступаючи в Європарламенті, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо позбутися такої залежності. Наші газосховища заповнені на 84% – це добре, проте цього недостатньо", – сказала вона.

Фон дер Ляйєн пояснила, що вважає за потрібне боротися проти маніпуляцій на газовому ринку. Також вона закликала країни ЄС зменшувати споживання електроенергії.

Ще одним своїм пріоритетом голова Єврокомісії бачить надання допомоги споживачам електроенергії в оплаті рахунків, які значно зросли.

Вона нагадала, що Єврокомісія пропонує запровадити обмеження на доходи компаній, які виробляють дешеву електроенергію і за нинішніх умов отримують дуже високі прибутки. За словами фон дер Ляйєн, такі заходи мають торкнутися компаній, які виробляють електроенергію на основі викопного палива.

Фон дер Ляйєн наголосила, що також у ЄС ведеться обговорення ідеї обмеження цін на газ. Ці заплановані обмеження вона назвала тимчасовими.

Великі надії у сфері енергетики вона пов'язує із воднем. Зокрема, голова Єврокомісії в черговий раз озвучила план, у рамках якого планується до 2030 року виробити в ЄС 10 млн тонн водню, що відновлюється.

За рішенням Ради ЄС, підземні сховища газу на територіях держав-членів мають бути заповнені не менш ніж на 80% їхньої місткості до зими 2022-2023 років і до 90% – до наступних зимових періодів.