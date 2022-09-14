Вартість борщового набору за час повномасштабної війни зросла на 22%

Із початку повномасштабної агресії Росії проти України вартість борщового набору збільшилась на 22% – з 91,64 до 111,78 грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного наукового центру "Інститут аграрно політики".

Зазначається, що максимальну вартість борщу за 2022 рік зафіксовано у червні – аж 118,52 грн.

Водночас станом на кінець серпня поточного року порівняно з аналогічним періодом 2021 року борщ подорожчав на 60,2% – з 69,76 до 111,78 грн.

За підрахунками науковців, свинина, яка є одним із інгредієнтів борщу, за рік зросла в ціні на 19,8% – з 122,11 до 146,23 грн за кілограм. І це найдорожчий компонент, без якого страва коштує близько 53 грн.

Експерти додають, що серпень – це розпал сезону збирання врожаю овочів. Тому нині спостерігається зниження вартості цього виду агропродукції, порівняно з липнем, через суттєве збільшення пропозиції, однак в подальшому зростання цін продовжиться.

"Поточне здешевлення овочів є сезонним фактором і буде продовжуватись до жовтня місяця. Той факт, що певна кількість українців виїхали за кордон, також сприяв зниженню цін на сезонні овочі. Але восени витрати на зберігання овочів зростатимуть, очікується збільшення витрат виробників на енергоносії, транспортну логістику, комунальні послуги, електроенергію та інше", – зазначила провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку інституту Світлана Черемісіна.

За її підрахунками, після жовтня слід очікувати збільшення ціни на 15-20% на всі овочеві групи продуктів.