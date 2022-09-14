В уряді Росії порадили росіянам вкладати заощадження у рідкісні імпортні товари

В умовах санкцій та міжнародної ізоляції РФ росіянам не варто зберігати заощадження у валютах "недружніх країн", натомість найкращий спосіб не втратити накопичення – робити заощадження в рублях та "дружніх" валютах або ж закуповувати рідкісні імпортні товари.

Про це заявив заступник міністра фінансів РФ Олексій Моісєєв, пише російський "Коммерсант".

"Треба або зберігати в національній валюті, або в дружній валюті, або якщо це видається недоцільним і незручним, то в будь-якому випадку подумати про те, щоб купити якісь комплектуючі, які потім можуть виявитися нам недоступними. Тому що бути впевненим у ритмічних постачаннях чого б там не було, напевно, не можна", – розповів заступник міністра.

Водночас російський чиновник додав, що він знає "не дуже багато" про спосіб збереження накопичень через придбання імпортних товарів, проте він чув, що "багато людей так роблять" під час нарад в уряді РФ.

Як повідомлялося, раніше у Федеральній митній службі РФ визнали, що у Росію під виглядом так званого "сірого" імпорту найчастіше завозять підроблені дитячі іграшки, одяг, взуття, парфумерію та електроніку.

Нагадаємо, через масовий вихід світових брендів наприкінці березня уряд РФ прийняв рішення про легалізацію так званого "паралельного імпорту", що дозволяє постачальникам імпортної продукції здійснювати її реалізацію без отримання дозволу від власника товарного знака.

Раніше в Росії був заборонений "паралельний імпорт", відомий також як "сірий" імпорт – термін, що означає ввезення в країну товарів, на яких нанесено будь-який товарний знак, без дозволу правовласника цього товарного знака (тобто "паралельно" офіційному імпорту таких товарів через дилерів, уповноважених правовласником).

Паралельний імпорт був заборонений статтею 1487 Цивільного кодексу РФ, за якою товар може ввозитися безпосередньо самим правовласником, або з його згоди. Відповідно до російського законодавства, "сірий" імпорт вважається контрабандою, закамуфльованою під легальне ввезення товару.

Проте через російське воєнне вторгнення в Україну багато західних компаній заявили про припинення поставок своїх товарів у РФ, після цього російська влада прийняла рішення про скасування покарання за "сірий" імпорт.