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Новини Війна
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Постанову про виїзд чоловіків за кордон під заставу відправили на доопрацювання, – Шмигаль

шмигаль

Постанова щодо запуску нової послуги "єВідрядження" у мобільному додатку "Дія", що дозволяє чоловікам виїжджати за кордон під заству депозиту, перебуває на доопрацюванні в Міністерстві економіки України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Що стосується "єВідрядження": ухвала зараз перебуває в Міністерстві економіки. Ми її так приймали з доопрацюванням", – сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що постанова має бути доопрацьована, щоб бути більш простою, прийнятною та зрозумілою для бізнесу.

Раніше повідомлялося, раніше у Мінцифри заявили, що Шмигаль не підписав постанову про "єВідрядження", яка має дозволити військовозобов’язаним чоловікам виїжджати за кордон по роботі під заставу 200 тис. грн. Через це вона не запрацювала з 1 вересня, як обіцяли у Мінекономіки та Мінцифри.

Детальніше про можливості виїзду за кордон для чоловіків читайте в матеріалі БізнесЦензор "єВідрядження" не запрацювало, підприємцям не дозволили виїжджати з України. Хто з чоловіків може перетинати кордон?".

Автор: 

чоловіки (22) Шмигаль Денис (1484) єВідрядження (1)


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всё как всегда, для "хозяев" жизни свои законы
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14.09.2022 19:37 Відповісти
Вони зрадники чи дебіли ?
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15.09.2022 10:05 Відповісти
Бггг, відкрили віконечко, свої виїхали (як от синуля Портнова). А тепер віконечко прикрили.
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15.09.2022 10:45 Відповісти

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