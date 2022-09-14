Постанову про виїзд чоловіків за кордон під заставу відправили на доопрацювання, – Шмигаль

Постанова щодо запуску нової послуги "єВідрядження" у мобільному додатку "Дія", що дозволяє чоловікам виїжджати за кордон під заству депозиту, перебуває на доопрацюванні в Міністерстві економіки України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Що стосується "єВідрядження": ухвала зараз перебуває в Міністерстві економіки. Ми її так приймали з доопрацюванням", – сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що постанова має бути доопрацьована, щоб бути більш простою, прийнятною та зрозумілою для бізнесу.

Раніше повідомлялося, раніше у Мінцифри заявили, що Шмигаль не підписав постанову про "єВідрядження", яка має дозволити військовозобов’язаним чоловікам виїжджати за кордон по роботі під заставу 200 тис. грн. Через це вона не запрацювала з 1 вересня, як обіцяли у Мінекономіки та Мінцифри.

Детальніше про можливості виїзду за кордон для чоловіків читайте в матеріалі БізнесЦензор "єВідрядження" не запрацювало, підприємцям не дозволили виїжджати з України. Хто з чоловіків може перетинати кордон?".