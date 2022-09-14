Податкові надходження від імпорту транспорту впали з початку року на 53%, – Митна служба

Оподатковуваний імпорт в Україну коштів наземного транспорту у січні-серпні 2022 року скоротився на 53% порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до $2,19 млрд.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою, при цьому легкових автомобілів (код УКТЗЕД 8703) було ввезено на $1,09 млрд – на 63% менше, ніж роком раніше, а сумарно (з урахуванням періоду пільгового розмитнення – ред.) до країни ввезено автомобілі на $2,09 млрд, тоді як експортовано на $22,89 млн, передає Інтерфакс-Україна.

Легкові авто в січні-серпні 2022 року ввоилися переважно з Німеччини (29,8%), США (14%) та Японії (11,5%).

У свою чергу вантажних автомобілів зі сплатою податків ввезено на 63% менше – на $123,75 млн, а сумарно їх імпортовано на $224,49 млн (зокрема 27% – з Німеччини, 10% – з Польщі, 9% – з Франції).

Автобусів в Україну за вісім місяців ввезено на $29 млн, при цьому їх імпорт з оподатковування скоротився на 61% – до $12,46 млн. Автобуси ввозилися переважно з Німеччини (30,2%), Туреччини (17,2%) та Білорусі (12 %). Експорт цієї техніки становив лише $1,66 млн, із яких понад 94% припало на Польщу.

Крім того, в Україну було ввезено причепи та напівпричепи (та інші несамохідні транспортні засоби) на $183,76 млн – переважно з Польщі (29%), Німеччини (27%) та Туреччини (10,7%). При цьому ця група товарів показала приріст імпорту оподатковуваного на 5% порівняно з січнем-серпнем 2021 року – до $144,05 млн.

Оподатковуваний імпорт тракторів скоротився на 16% – до $415,05 млн, а сумарно їх було ввезено на $451,55 млн, зокрема 19,4% з Німеччини, 13% – із США, 12,2% – із Нідерландів. Експорт тракторів склав $4,79 млн, постачалися вони переважно до Молдови, Нігерії та Туреччини.

За даними Держмитслужби, за січень-серпень 2022 року суттєво скоротився оподатковуваний імпорт велосипедів – на 79%, до $6 млн, кузовів для транспортних засобів – на 61%, до $21,4 млн, мотоциклів (включаючи мопеди) – на 59%, $21,18 млн.

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Як повідомлялося, що впродовж квітня-червня в Україну без сплати мит та акцизу заїхало 236 792 автівки. Загальна сума наданої пільги становила 26,1 млрд грн.

6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою закон, яким було звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами. Водночас сплачувався лише збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Пізніше, 21 червня Верховна Рада вирішила з 1 липня повернути мита та податок на додану вартість на імпортні товари, зокрема автівки. Відповідний закон 30 червня підписав президент Володимир Зеленський.