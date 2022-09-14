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Новини
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Уряд не вірить в ухвалення податкової реформи від застпуника ОП Шурми

шурма

Кабінет міністрів найближчим часом не очікує змін до Податкового кодексу, які раніше анонсував заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

Про це прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час пресконференції, передає Укрінформ.

"Проєкт державного бюджету на 2023 рік базується на тій податковій базі, що є... Ми не плануємо зміни до податкової бази", – сказав Шмигаль.

За його словами, уряд прогнозує лише, що Верховна Рада незабаром поверне акциз на пальне, який було скасовано для подолання паливної кризи.

"З точки зору ПДВ, податку на прибуток, ПДФО, ЄСВ, ми не плануємо ніяких змін", – наголосив Шмигаль. 

Прем‘єр зауважив, що в уряду є плани, як зробити Україну більш привабливою для інвесторів, однак це перспектива декількох років, яка буде вже по завершенню війни.

Читайте також: Податків немає у Сомалі: Гетманцев розкритикував ідею Офісу президента про зниження податків

Як повідомлялося, раніше заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що в ОП обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%. За його словами, разом із такими змінами передбачається майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства та доступ Податкової служби до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.

За словами Шурми, наразі консенсусу в цьому питанні немає, але він сподівається, що нову податкову модель зможуть ухвалити "протягом найближчих місяців – пів року".

Водночас голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив проти озвученої Шурмою ідеї зниження податків, а Міністерство фінансів зазначало, що не має інформації про розрахунки, які лягли у основу анонсованої Офісом президента податкової реформи.

Автор: 

податки (2413) Податковий кодекс (231) Шмигаль Денис (1484) Шурма Ростислав (81)


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Зібрались у КМ дебіли та інваліди детства. Що вони можуть прийняти?
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14.09.2022 19:58 Відповісти
Не зовсім так, встановлено , що в Кабміні - злочинці, а далі цікаво , очевидно, що ож іноді смішно до сліз, бо це схоже, що люди Путіна
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14.09.2022 22:52 Відповісти
кму- це зборище деградованих дибілів які живуть за рахунок українців.Марченко -просто тупарилий статист і злодій.непотріб яка вбиває українську гривню.А нац банк давно перестав бути незалежним..Якщо ми живемо від допомоги і друкування гривні-то навіщо нам взагалі в прямому сенсі слова потрібний -міністр фінансів? він непотрібний....не так страшні московські воші як українські гниди!!!! перемога над кацапом має початись з посадження на пожиттево марченка.гетьманцева.геруса.железняка-ця непотріб що працює на олігархів і на себе і просто злодіїї....а і з першого потрібно посадити чи підвісити за одне місце шмигаля-за бездіяльність .ще такого кінченого при мера не було -тряпка ахметовська.безхребетне непотрібне чмо
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15.09.2022 10:44 Відповісти
Тю, а я думав що то секретутка Зе на фото, тьху ....
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14.09.2022 21:37 Відповісти
шурма - вчора був ригом, а сьогодні він новоє ліцо у Zeкоманді.
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14.09.2022 22:15 Відповісти
І син одного з найогидніших медведчуківців Ігоря Шурми.

Ігор Шурма відмовляється визнавати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 ДНР та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 ЛНР терористичними організаціями, пояснюючи це тим, що «у кожному середовищі є погані люди».

Окрім того, у Верховній раді не голосував за визнання Росії країною-агресором, пояснивши це тим, що «країни Європи цього поки не визнали»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-15 [15] .

27 листопада 2015 року показово відмовився встати у Верховній раді, щоб вшанувати хвилиною мовчання жертв https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 Голодоморів.
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15.09.2022 09:55 Відповісти
ці, нам щось змінять для розквіту економіки чи зменшення бюрократії держморд... *******+Єдідуся= Я і Буся.
А ху із Шмигаль??? Воно щось вирішує чи декорація?
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15.09.2022 10:16 Відповісти

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