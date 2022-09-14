Уряд не вірить в ухвалення податкової реформи від застпуника ОП Шурми

Кабінет міністрів найближчим часом не очікує змін до Податкового кодексу, які раніше анонсував заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

Про це прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час пресконференції, передає Укрінформ.

"Проєкт державного бюджету на 2023 рік базується на тій податковій базі, що є... Ми не плануємо зміни до податкової бази", – сказав Шмигаль.

За його словами, уряд прогнозує лише, що Верховна Рада незабаром поверне акциз на пальне, який було скасовано для подолання паливної кризи.

"З точки зору ПДВ, податку на прибуток, ПДФО, ЄСВ, ми не плануємо ніяких змін", – наголосив Шмигаль.

Прем‘єр зауважив, що в уряду є плани, як зробити Україну більш привабливою для інвесторів, однак це перспектива декількох років, яка буде вже по завершенню війни.

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Як повідомлялося, раніше заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що в ОП обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%. За його словами, разом із такими змінами передбачається майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства та доступ Податкової служби до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.

За словами Шурми, наразі консенсусу в цьому питанні немає, але він сподівається, що нову податкову модель зможуть ухвалити "протягом найближчих місяців – пів року".

Водночас голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив проти озвученої Шурмою ідеї зниження податків, а Міністерство фінансів зазначало, що не має інформації про розрахунки, які лягли у основу анонсованої Офісом президента податкової реформи.