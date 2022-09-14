Україна підписала угоду з країнами G7 про призупинення виплат за офіційним боргом

Україна підписала Меморандум про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом із групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу з метою пом’якшення економічних наслідків агресивної війни Росії проти України.

Про це йдеться в повідомденні Міністерства фінансів.

Угода була укладена як продовження оголошеного 20 липня групою офіційних кредиторів України наміру призупинити виплати основної суми та відсотків за двосторонніми боргами з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року з можливістю продовження призупинення на додатковий рік.

Країни-кредитори висловили свою підтримку призупиненню виплат за боргом Україною, щоб дозволити уряду України збільшити соціальні видатки, витрати на охорону здоров’я чи підтримку економіки, яка постраждала від війни.

Меморандум підписали представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та США. Призупинення виплат за боргом Україною, підтримане цими країнами, дозволить українському уряду заощадити валютну ліквідність і таким чином забезпечити соціальні видатки, витрати на охорону здоров’я чи підтримку економіки.

Загальна сума боргу, що покривається цим Меморандумом становить приблизно $3,1 млрд.