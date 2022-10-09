НБУ у вересні виключив із реєстрів 22 учасника ринку небанківських фінансових послуг

Кількість учасників небанківського фінансового ринку у вересні зменшилася з 1 614 (станом на 31 серпня) до 1 592 (станом на 30 вересня). Кількість банків залишилася незмінною – 68.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

Зокрема, з реєстрів виключено 22 учасники ринку небанківських фінансових послуг: шість фінансових компаній, один ломбард та три кредитні спілки виключено з реєстрів добровільно, а інші шість фінансових компаній, один страховик, три кредитні спілки та дві лізингові компанії – примусово.

Крім того, семи фінансовим компаніям, одному ломбарду та трьом кредитним спілкам добровільно анульовано всі ліцензії. Ще семи фінансовим компаніям, трьом страховикам, одному ломбарду та двом лізинговим компаніям анульовано всі ліцензії примусово.

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Чотирьом фінансовим компаніям анульовано частину ліцензій добровільно, а 23 фінансовим компаніям та двом страховикам – примусово.

Упродовж вересня зупинено дію ліцензії 19 учасникам ринку небанківських фінансових послуг – 18 фінансовим компаніям та одному страховику. Водночас дію ліцензії поновлено п'яти фінансовим компаніям та одному страховику.

Станом на 30 вересня на небанківському ринку працювали 126 страховиків non-life (у серпні їх було 127) та 13 life-страховиків (кількість не змінилася), 191 ломбард (було 192), 179 кредитних спілок (було 185), 106 лізингових компаній (було 108), 848 фінансових компаній (було 860), 62 страхових брокери (кількість не змінилася) та 67 колекторських компаній (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку визнано 24 банківські групи та 23 небанківські фінансові групи.

На платіжному ринку діє 38 національних платіжних систем, ураховуючи державні, та 16 міжнародних платіжних систем.

У вересні до Національного банку надійшло 366 запитів від учасників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів і лізингодавців становила 220. Кількість запитів щодо кредитних установ (банки та кредитні спілки) – 53, страховиків – 93.