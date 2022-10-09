Morgan Stanley різко підвищив прогнози цін на скраплений газ на наступні два роки

Morgan Stanley суттєво підвищив прогнози цін на скраплений природний газ на наступні два роки на тлі очікуваного сплеску попиту на цей вид палива в Європі.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає Інтерфакс-Україна.

За оцінками банку, СПГ на спотовому ринку в Азії коштуватиме в середньому $39,5 за 1 млн британських теплових одиниць (BTU) у 2023 році та $34,5 – у 2024 році. Прогноз на наступний рік підвищено майже на третину, на 2024 рік – на 57%.

Зазначається, що Європа відносно безболісно переживе цю зиму, навіть незважаючи на різке падіння постачання газу з Росії, вважають аналітики Morgan Stanley. Проте наступного року проблема стане більш відчутною, оскільки регіону буде потрібно більше СПГ для поповнення запасів на газосховищах у період, коли попит на паливо в Китаї, як очікується, відновлюватиметься після спаду, спричиненого локдаунами.

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Так, аналітики банку очікують на дефіцит наступного року.

Цього року Європа імпортує рекордні обсяги СПГ. Зростанню постачань сприяють високі ціни, що перевищують розцінки на азійському ринку, через що експортери перенаправляють танкери до європейських портів, зазначає Bloomberg. Завдяки цьому, а також зниженому попиту на паливо з боку промислових підприємств країни регіону зуміли заповнити свої сховища приблизно на 90% напередодні зими.

Наступного року потреби Європи в СПГ можуть становити майже 50 млн тонн, вважають аналітики Morgan Stanley, і навіть у цьому випадку рівень запасів у більшості сценаріїв може виявитися нижчим за норму перед зимовим сезоном 2023/2024.

Раніше повідомлялося, що цільова група британського уряду шукає в США експортерів скрапленого природного газу для укладення 20-річних контрактів на постачання палива до Великобританії.