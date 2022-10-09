Saudi Aramco підвищила ціни на нафту для США та знизила для Європи, – Bloomberg

Нафтогазова держкомпанія Саудівської Аравії Saudi Aramco підвищила листопадові відпускні ціни на нафту для США, для Азії зберегла, а для Європи зменшила.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає enkorr.

"Ціни на всі сорти для північно-західної частини Європи й Середземноморського регіону було знижено. Ціни на всі сорти для США підвищено на 20 центів", – пише агентство.

Вартість усіх сортів нафти Aramco для північно-західної частини Європи й Середземномор'я було знижено: для Extra Light та Light ціни було знижено на $1,8, Medium і Heavy – на $1,5. Таким чином, Arab Light із постачанням у листопаді продається для цих регіонів із премією $0,9 до ICE Brent.

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Для США ціни на всі марки було підвищено на $0,2. Відповідно, листопадова Arab Light продається для американських покупців із премією $6,35 по відношенню до ASCI.

Ціна на основний сорт Arab Light із постачанням на листопад для Азії залишилася без змін, із премією $5,85 за барель щодо регіональної марки Oman/Dubai, хоча очікувалося збільшення вартості на $0,4.

Saudi Aramco – національна нафтогазова компанія Саудівської Аравії, заснована 1933 року. Компанія представлена ​​на трьох основних світових енергетичних ринках: Азії, Європи й Північної Америки.