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Saudi Aramco підвищила ціни на нафту для США та знизила для Європи, – Bloomberg

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Нафтогазова держкомпанія Саудівської Аравії Saudi Aramco підвищила листопадові відпускні ціни на нафту для США, для Азії зберегла, а для Європи зменшила.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає enkorr.

"Ціни на всі сорти для північно-західної частини Європи й Середземноморського регіону було знижено. Ціни на всі сорти для США підвищено на 20 центів", – пише агентство.

Вартість усіх сортів нафти Aramco для північно-західної частини Європи й Середземномор'я було знижено: для Extra Light та Light ціни було знижено на $1,8, Medium і Heavy – на $1,5. Таким чином, Arab Light із постачанням у листопаді продається для цих регіонів із премією $0,9 до ICE Brent.

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Для США ціни на всі марки було підвищено на $0,2. Відповідно, листопадова Arab Light продається для американських покупців із премією $6,35 по відношенню до ASCI.

Ціна на основний сорт Arab Light із постачанням на листопад для Азії залишилася без змін, із премією $5,85 за барель щодо регіональної марки Oman/Dubai, хоча очікувалося збільшення вартості на $0,4.

Saudi Aramco – національна нафтогазова компанія Саудівської Аравії, заснована 1933 року. Компанія представлена ​​на трьох основних світових енергетичних ринках: Азії, Європи й Північної Америки.

Автор: 

нафта (4778) Саудівська Аравія (354) ціни (3443)


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Что могут саудиты предложить штатам продать кроме нефти? Ни-че-го. А покупать они привыкли на свои нефтедоллары только самое лучшее в мире, от бытовой техники до самой современной военной. То есть в штатах. Байдену нужно перед выборами осенью скинуть цены на бензин, то есть чтобы цена на мировых рынках упала. Вот такой выпендреж от наследного принца, который подиграл кацапам. Не думаю, что штаты не отиграются, за все в этом мире надо платить.
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09.10.2022 16:01 Відповісти
Байден вже підписав розпорядження про відкриття резервів на 10 млн барелів, щоб компенсувати зменшення видобутку і зростання ціни
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09.10.2022 16:32 Відповісти
Если бы не нефть, они бы до сих пор умывались по утрам верблюжьей мочой. и хорошо бы им напомнить про их место
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09.10.2022 22:11 Відповісти
цей принц, таке саме пуйло тільки саудитьське. усе що він зараз робіть - це допомога трампу/республіканцям, виграти вибори у листопаді. кацапи тут як тимчасові союзники, тому що саудити ненавидять персів (іранців) з якими вошкаються кацапи.
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10.10.2022 12:40 Відповісти
Всі дії саудівського принца вказують на те що він всіма силами хоче насолити Байдену за ту історію зі вбивством Хашогі.
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09.10.2022 17:19 Відповісти

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