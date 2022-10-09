Вищим навчальним закладам компенсують заборгованості студентів із зон проведення бойових дій

Уряд визначив механізм виділення фінансування закладам вищої освіти на покриття витрат за підготовку студентів, що навчаються коштом фізичних осіб.

Таке рішення Кабінету міністрів забезпечує погашення заборгованостей студентів, які через війну втратили спроможність оплачувати навчання, шляхом надання компенсації закладам вищої освіти.

Вищим навчальним закладам держава компенсує борги студентів, що проживають у районах проведення воєнних (бойових) дій, а також тих, які перебували у тимчасовій окупації.

Зазначається, що компенсація надаватиметься закладам освіти МОН, які одночасно відповідають таким вимогам:

договір про надання освітніх послуг був укладений до 24 лютого 2022 року;

в умовах воєнного стану втратили платоспроможність в частині оплати освітніх послуг, що надаються закладом вищої освіти у другому семестрі 2021/2022 року, внаслідок чого станом на 30 червня 2022 року утворилася дебіторська заборгованість такого закладу.

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