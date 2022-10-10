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Новини Війна
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РФ за пів доби випустила по Україні ракет на $400-700 млн, – Forbes

дніпро

Росія за 10 жовтня випустила по території України 84 крилаті ракети та 24 безпілотники. Їхня середня загальна вартість становить $400-700 млн, підрахував Forbes.

Українські війська збили понад половину ракет – 43 штуки та 13 БПЛА.

Forbes оцінює вартість випущених ракет в широкому діапазоні, бо поки невідома точна кількість ракет кожного типу. Повідомлялося про типи ракет, які було випущено: Х-101, Х-555, Калібр, Іскандер, С-300, Торнадо-С.

Розрахунок вартості Forbes здійснив, виходячи з припущення, що більшість ракет, які влучили є дорогими і високоточними Х-101 та ракетами з тактичною дальністю (С-300, Торнадо-С), а решта була спрямована на перевантаження ППО. При надходженні додаткової інформації оцінка може бути уточнена.

Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, "Калібр" – $6,5 млн, "Іскандер" – $3 млн, "Онікс" – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, "Точка-У" – $0,3 млн. Загальна вартість всіх випущених 10 жовтня дронів — декілька мільйонів доларів.

РФ за пів доби випустила по Україні ракет на $400-700 млн, – Forbes 01

Один з останніх масованих обстрілів по великій кількості міст Україні росіяни здійснили в кінці в останні вихідні червня. Загалом за 25–26 червня з боку Росії та Білорусі було випущено від 60 до 80 далекобійних ракет загальною вартістю від $150 млн до $220 млн. Вартість випущених тоді тільки по Києву ракет становила $50-60 млн.

За перші два місяці війни росіяни випустили по Україні понад 1300 ракет, які, за підрахунками Forbes, коштували $7,5 млрд.

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обстріл (84) путін володимир (1051) росія (14164)


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Парашка каждый день на экспорте нефтегаза,алмазов,древесины зарабатывает по миллиарду долларов. Эй эта трата в 700 млн-ниочем. Запад должен дать Украине ракеты способные достать по российским заводам-производителям военных ракет. Чтобы Украина могла прекратить производство ракет в Рашке. США даже могут поставить условия:стрелять только по заводам производящим ракетвы. США должны дать Томагавки!
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10.10.2022 21:23 Відповісти
Дать Томагавки можно только с кораблями или самолетами

Наземных нет
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10.10.2022 22:00 Відповісти
При желании думаю нет проблем переместить Томагавк с морского на автомобильный носитель. Ну или в Киевском море небольшой катер с Томагавками-пусть плавает. Или прямо в Средиземном море
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11.10.2022 04:01 Відповісти
Тут наголос потрібно робити не на доларах, а на тому, що за ці кошти можна було б побудувати 10 лікарень. Або врятувати скількись людей. Або купити 100500 мільйонів декалітрів горілки.

І це повинно в першу чергу доводитись до узьких з вбиральнями на вулиці.
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11.10.2022 01:07 Відповісти
Рашка може собі дозволити тратити дорогі ракети на руйнування нашої інфраструктури, але нам що з того. Опинися в мороз без опалення і електроенергії це буде критично для виживання громадян. В рашці і білорашці вся інфраструктура ціла і неушкоджена, вони просто спостерігають і радіють від цих руйнувань. Захід повинен надати крім ППО ще якусь далекобійнузброю, щоб давати дзеркальну відповідь, бо в цій дуелі ми просто мішень, на жаль(
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11.10.2022 11:47 Відповісти

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