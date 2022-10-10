РФ за пів доби випустила по Україні ракет на $400-700 млн, – Forbes

Росія за 10 жовтня випустила по території України 84 крилаті ракети та 24 безпілотники. Їхня середня загальна вартість становить $400-700 млн, підрахував Forbes.

Українські війська збили понад половину ракет – 43 штуки та 13 БПЛА.

Forbes оцінює вартість випущених ракет в широкому діапазоні, бо поки невідома точна кількість ракет кожного типу. Повідомлялося про типи ракет, які було випущено: Х-101, Х-555, Калібр, Іскандер, С-300, Торнадо-С.

Розрахунок вартості Forbes здійснив, виходячи з припущення, що більшість ракет, які влучили є дорогими і високоточними Х-101 та ракетами з тактичною дальністю (С-300, Торнадо-С), а решта була спрямована на перевантаження ППО. При надходженні додаткової інформації оцінка може бути уточнена.

Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, "Калібр" – $6,5 млн, "Іскандер" – $3 млн, "Онікс" – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, "Точка-У" – $0,3 млн. Загальна вартість всіх випущених 10 жовтня дронів — декілька мільйонів доларів.







Один з останніх масованих обстрілів по великій кількості міст Україні росіяни здійснили в кінці в останні вихідні червня. Загалом за 25–26 червня з боку Росії та Білорусі було випущено від 60 до 80 далекобійних ракет загальною вартістю від $150 млн до $220 млн. Вартість випущених тоді тільки по Києву ракет становила $50-60 млн.

За перші два місяці війни росіяни випустили по Україні понад 1300 ракет, які, за підрахунками Forbes, коштували $7,5 млрд.