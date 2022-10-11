Швеція відмовила Росії в участі у розслідувані витоків газу на "Північних потоках"

Прем’єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон заявила, що Швеція відмовить Росії в доступі до свого розслідування вибухів, які призвели до пошкодження газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Про це вона повідомила під час пресконференції на базі військово-морських сил на півдні країни, передає Bloomberg.



"Попередні розслідування в Швеції є конфіденційними, і це, очевидно, також стосується цього випадку", – сказала Андерссон.



Росія вимагала залучити до розслідування представників своєї влади та "Газпром". Прем’єрка повідомила, що її офіс працює над відповіддю на російський лист, який надійшов минулого тижня.



Служба безпеки Швеції дійшла висновку, що причиною витоків газу на "Північних потоках" стали підводні вибухи. За словами Андерссон, окрім попереднього розслідування, шведська влада координує дії з Данією та Німеччиною.

Нагадаємо, що 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Поліція безпеки Швеції за результатами огляду місць витоків газу на газопроводах назвала їх причиню підводні вибухи, а також повідомила про докази саботажу. Водночас Росія заявляла про готовність відновити постачання газу до Європи вцілілою гілкою "Північного потоку-2", запустити цей газогін раніше неодноразово пропонував російський президент Владімір Путін.

Наразі розслідування інцидентів із витоком газу з "Північних потоків" ведуть Швеція та Данія. Також, за інформацією Associated Press, очікується формування міжнародної групи для розслідування – за участю, зокрема, Німеччини, Данії та Швеції.