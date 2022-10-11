Євросоюз планує наступного року надавати Україні щомісячну допомогу в 1,5 мільярда євро, – ЗМІ
Європейська комісія працює над тим, щоб у 2023 році надавати Україні близько 1,5 млрд євро бюджетної підтримки щомісяця.
Про це повідомляє Politico із посиланням на чиновників, ознайомлених з обговоренням.
Комісія обговорює з міністерствами фінансів ЄС, як можна надавати цю підтримку. За словами чиновників, загальна цифра, а також сума грантів чи позик ще обговорюються.
Пропозиції можуть надійти вже наступного тижня або напередодні конференції з відновлення України в Берліні 25 жовтня, яку спільно організовують Німеччина, яка головує у G7, та Єврокомісія.
"Надання короткотермінової допомоги в макрофінансовій допомозі Україні досі здійснювалося на разовій основі", – заявив під час конференції комісар ЄС з питань бюджету Йоганнес Ган.
"Зважаючи на постійну потребу в допомозі, можна розглянути більш структурне рішення для вищого ступеня передбачуваності, і я наполегливо працюю з країнами ЄС, щоб ми мали більш структуровану, передбачувану та автоматизовану підтримку принаймні на наступний рік", – додав він.
За оцінками Києва наступного року дефіцит бюджету становитиме приблизно $3,5 млрд на місяць, і США зобов’язалися покривати $1,5 млрд на місяць, закликавши союзників зробити те саме.
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