Банки видали бізнесу під час воєнного стану пільгових кредитів на 54 мільярди, – Мінфін

За минулий тиждень у межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 255 пільгових кредитів на загальну суму 969 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Загалом із моменту старту програми суб’єкти підприємництва станом на 10 жовтня отримали від уповноважених банків 48 393 кредити на загальну суму 143,57 млрд грн, з яких 31 303 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 57,51 млрд грн.

За період дії воєнного стану в Україні у межах держпрограми укладено 13 571 кредитний договір на загальну суму 53,95 млрд грн.

Із них 770 млн грн – на інвестиційні цілі; 4,9 млрд грн – як антикризові кредити; 4,41 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів; 21,24 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників та ще 22,61 млн грн – на антивоєнні цілі.

Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

На сьогодні за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 44 банками.