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Новини
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Молдова потрапила у повну залежність від електроенергії з Придністров’я через російські удари по Україні

молдова

Молдова з 11 жовтня повністю перейшла на забезпечення електроенергією, яку виробляє Молдовська ДРЕС, що знаходиться на території невизнаного Придністров’я та належить російському ПАТ "Інтер РАО".

Про це повідомив віце-прем'єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину, інформує Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні, починаючи з 03:00 ранку Молдова отримує весь обсяг необхідної електроенергії від Молдовської ДРЕС. Це стало можливим завдяки тому, що "Молдовагаз" виділив Молдовській ДРЕС додаткові 0,9 млн кубометрів газу на добу на виробництво необхідного обсягу електроенергії", – зазначив Спину.

Він наголосив, що зараз головне завдання влади – забезпечити країну електроенергією за якомога нижчою ціною.

Спину констатував, що на енергопостачання Молдови безпосередньо вплинула вчорашня масована ракетна атака РФ на об'єкти енергетики в Україні, оскільки республіка закуповувала 30% електроенергії в українських компаній. При цьому він не пояснив, за рахунок чого "Молдовагаз" забезпечить збільшення обсягу постачання газу для Молдовської ДРЕС.

Міністр також повідомив, що напередодні обговорив із представниками України, Румунії та ЄС можливі варіанти вирішення проблеми постачання електроенергії до Молдови.

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Як повідомлялося, внаслідок масованих російських ракетних ударів напередодні сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури (переважно об’єктах енергопостачання) у 8 областях та м. Києві, електропостачання було порушено у 15 областях, також було припинено експорт електроенергії.

Внаслідок цього, "Укренерго" було вимушене застосувати графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та низці областей. За даними компанії, додаткові обмеження постачання електроенергії триватимуть ще декілька днів.

Автор: 

імпорт (2312) Молдова (581) ракети (353) росія (14164) електроенергія (4232)


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Коли Санду публічно засуджувала росію за її дії, я казав, що сцарь буде влаштовувати "показову порку", а мені тут відповідали, що "Придністров'я в ізоляції, проблеми будуть у Шеріфа, а у Молдови все гаразд".
Тепер живлення Молдови залежить від милості Шеріфа і росії. А ще є газ, а попереду зима.
І там багато наших біженців. Отже досить наїжджати на Молдову. Робить для нас все, що може у своєму становищі.
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11.10.2022 16:47 Відповісти
Просто хейтеры, по вьешейся привычке всегда вначале разгоняют зраду, потом иногода думают. В Молдове, кроме анклава роиси "ПМР", есть еще такой же анклав рф -Гагаузия, со своим президентом парламентом, где формально три языка, но реально румынским никто не владеет. Все политические режимы до Санду были либо коммунистами, либо откровенно пророссийскими додоновцами. Население-АБСОЛЮТНО ПОФИГСТКОЕ по отношению и к рф и к Украине и к Гагаузии и "ПМР". Полностью небоеспособные вооруженные силы( разваливали как и в Украине до 2014-го). Слава Богу, что сейчас у власти не пророссийские политики, иначе обязательно получили бы проблемы на юго-западе.
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11.10.2022 18:16 Відповісти
щось це я ніяк не второпаю ми продаємо єлектроенергію Молдові а самі закупляли у кацапів - це що за дурдом та хто це пояснить та відповість?
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11.10.2022 22:23 Відповісти
Когда не были присоеденены к електросетям ЕС, Коломойский, через Геруса стал закупать в рф электрику для ферросплавов. Потом присоединились к ЕС и резко выяснилось, что в Украине избыток э/энергии.
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11.10.2022 23:52 Відповісти
Молдова завжди у Придністровї її купувала, вимушена була, Раша її поставила у таку залежність. Коли ми приєднались до ENTSO-E разом, Мая перестала брати максимум у своїх сепаратистів, продуктивність станції понизили із 700МВт до 500МВт, та енергію почали купувати стільки скільки можна у нас та у румун, таким чином допомагаючи нам, та не плотячи сепаратистам. Молдова за нас, зради немає, просто у них дуже низькі фінансові можливості.
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12.10.2022 04:12 Відповісти
Молдова потребує біля 1ГВт, 150-200 МВт вона у Румунії може купувати (і купувала), 50-70МВт наразі сама виробляє. А ще вона може транзитом церез наші мережі та румунські купувати з ENTSO-E. У болгар може брати... Настав час, коли інфо з цензора потрібно фільртувати, зкурвились ви товариші, або глибоко не в темі...
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12.10.2022 04:08 Відповісти
Ипать Майка тормозит... почему не попрост наших ввести войска?
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12.10.2022 10:10 Відповісти
Победа Украины может поспособствовать решению проблемы Приднестровья - президент Молдовы

Санду подчеркнула, что по состоянию на сейчас не видит условий для мирного решения проблемы Приднестровья.

"Но наше главное условие - это мирное решение конфликта.

И я отвечаю всем тем, кто считает, что сейчас пришло время:

для нас сейчас самое главное - сохранить мир как на правом, так и на левом берегу Днестра", - добавила Санду.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/09/28/7147708/
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12.10.2022 10:32 Відповісти

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