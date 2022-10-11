Німеччина очікує нової хвилі біженців з України через "сувору воєнну зиму"

У Німеччині очікують на новий притік українців через "сувору воєнну зиму". Аналітики прогнозують, що імміграція до Німеччини у 2022 році перевищить рівень кризового 2015 року.

Про це заявила уповноважена уряду Німеччини з питань міграції Рім Алабалі-Радован, передає DW.

Вона закликала готуватися до можливого ​​нового притоку біженців з України. Наразі їхня кількість скоротилася приблизно до 150 осіб на день, "але сувора воєнна зима може це змінити".

За словами Алабалі-Радован, зміна в потоці біженців насамперед торкнеться Польщі та Чехії.

"Тому ми маємо залишатися в тісному контакті із сусідніми країнами й бути готовими продовжувати приймати людей, які тікають від війни", – пояснила Алабалі-Радован.

Читайте також: Єврокомісія продовжила дію механізму тимчасового захисту для українських біженців ще на рік

Аналітики прогнозують, що загалом масштаб імміграції в Німеччину у 2022 році може перевищити рівень 2015 року, коли Європа боролася з наслідками міграційної кризи на тлі громадянської війни в Сирії.

Такий прогноз представила Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Тоді кількість іммігрантів становила 2,1 млн осіб. Нинішнього року лише з лютого по серпень федеральне статистичне відомство зареєструвало 1,8 млн прибулих у Німеччину, зокрема, 952 тис. українців. Згодом, на початку жовтня, кількість українських біженців у Німеччині перевищила позначку в 1 млн осіб.

За даними німецького федерального статистичного відомства, найбільшу кількість іммігрантів з України було зареєстровано в Німеччині в березні (431 тис. осіб) і квітні (198 тис. осіб), тобто в перші два місяці після нападу Росії на Україну. У наступні місяці кількість тих, хто в'їжджає до Німеччини з України, скоротилася, але все одно перевищувала рівень попереднього року.