Росія внесла власника соцмереж Facebook та Instagram до переліку терористичних організацій

Росфінмоніторинг вніс американську компанію Meta, якій належать популярні соцмережі Facebook та Instagram, до переліку організацій, причетних до тероризму та екстремізму.

Російське законодавство зобов'язує місцеві банки заморожувати кошти громадян та організацій із переліку Росфінмоніторингу та припиняти їх обслуговування, повідомляє Інтерфакс.

Як повідомлялося, Тверський суд Москви 21 березня за позовом російської Генпрокуратури визнав екстремістською організацією Meta Platforms Inc. і заборонив її діяльність на території Росії щодо реалізації продуктів – соціальних мереж Facebook і Instagram.

Водночас рішення суду не забороняє діяльність месенджера WhatsApp, який також належить Meta.

Meta назвала рішення Тверського суду необґрунтованим і оскаржила. Однак Московський міський суд 20 червня відхилив її апеляцію та залишив рішення районного суду без змін. Потім до Тверського суду надійшли дві касаційні скарги на його рішення.

Раніше влада РФ вже почала блокувати соцмережу Facebook на території країни з 4 березня, Instagram – з 14 березня.